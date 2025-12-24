Изпълнителният директор на Enhanced Games: Смятат ни за лоши

В скорошно интервю за BBC Максимилиан Мартин заяви, че имиджът на противоречивото събитие, което позволява употребата на допинг и е планирано да стартира през 2026 г., ще се "промени“ след дебюта си. Той настоя, че то ще наложи тенденции, след като хората го разберат напълно.

Остават малко повече от пет месеца до провеждането на първите Enhanced Games в Лас Вегас. Очакванията към събитието се колебаеха, като на моменти достигаха своя връх, само за да спаднат отново. Въпреки това през последните седмици регистрациите за участие, където ще бъдат разрешени иначе забранени субстанции за подобряване на представянето, отново нараснаха, като много атлети се записаха.

Присъединиха се забележителни имена като бившия олимпийски шампион по плуване Коди Милър. Американецът сподели своите категорични мнения и смели мисли в разговор с British Broadcasting Corporation, предлагайки глобална перспектива за това какво означава новаторският проект за неговите организатори, които се разграничават от всичко установено в спорта досега. Според Мартин "мнението на критиците ще се промени. След първите Игри обществеността и съществуващите институции ще мислят много по-различно за нас“.

Събитието обаче е критикувано от Световната антидопингова агенция (WADA), повечето управляващи органи и много водещи спортисти, които твърдят, че то застрашава атлетите и подкопава ценностите на спорта. "Някои институции смятат, че сме лоши; добре, разбирам го“, каза Мартин, като посочи, че рисковете са контролирани. "Те ще видят, че никой не е експлодирал или получил сърдечен удар по време на състезание. Това просто не се случва. В дългосрочен план твърдо вярвам, че други спортни лиги ще последват нашия подход, преминавайки от наказателна система за тестване към такава, която се фокусира върху здравето и безопасността на атлетите“, добави той.

Въпреки че на събитието няма да има антидопингови тестове, според организаторите ще има медицински надзор и редовни последващи прегледи за наблюдение на ефектите от веществата, които са забранени в конвенционалния спорт, но разрешени в това шоу. WADA определи събитието като "опасно“, а няколко експерти многократно подчертаха потенциалната вреда, която тези вещества могат да причинят на тялото, ако не се борави с тях внимателно. Именно затова те са забранени в традиционния спорт, освен ако не са предписани в определени случаи. Лекарствата за подобряване на представянето често се свързват със сърдечни проблеми, било то незабавно или в дългосрочен план, след като атлетът се оттегли от професионалните състезания.

Според организаторите към момента са се записали около 50 атлети, включително някои със забележителни постижения, като британския плувец Бен Прауд, спечелил сребърен медал в Париж през 2024 г., и спринтьора Фред Кърли, който е трикратен световен шампион по лека атлетика. В своето изявление американецът дори спомена, че решението му може да му позволи да стане най-бързият човек в света, като подобри световния рекорд на 100 метра, който в момента се държи от ямаеца Юсейн Болт с 9.58 секунди. Това са част от атлетите, които са били убедени от предлаганите парични награди. Enhanced Games, които ще включват дисциплини като плуване, спринт и вдигане на тежести, ще предлагат награди до 500 000 долара на събитие, плюс бонуси от 1 милион долара за подобряване на световни рекорди в дисциплини като 100 м или 50 м свободен стил.

Целите и амбициите на организацията обаче са големи. Основана от предприемача Арън Д'Суза, наскоро тя беше поета от 29-годишния Мартин. Според него организацията подготвя тренировъчна база за атлети в хотел в Абу Даби. Засега Enhanced Games продължават напред, въпреки че няколко управляващи органи, като World Aquatics, обявиха обща забрана за участие на своите плувци, което носи риска те да не бъдат допуснати обратно в традиционните състезания след това. Промоутърите дори заведоха дело срещу това, което смятат за антимонополни практики. Миналата седмица федерален съдия в Съединените щати го отхвърли, след като те поискаха обезщетение в размер на 800 милиона долара.

Въпреки този правен неуспех, който би могъл да обезсърчи основателите на проекта, Мартин е на противоположното мнение. "Имам пълна увереност в способността ни да организираме Игрите от спортна гледна точка по най-високите стандарти“, каза той. Амбициите му се простират още по-далеч. В интервюто той заяви, че се надява да организира зимно издание на Enhanced Games на всеки две години, както и еднократни опити на различни атлети да подобрят съществуващи световни рекорди. В момента игрите се фокусират върху лека атлетика, плуване и вдигане на тежести, но Мартин цели да се разшири и към триатлон на дълги разстояния, по-конкретно Ironman, който се състои от 3.8 км плуване, 180 км колоездене и 42 км бягане.

Той вярва, че спортист, който може да приема забранени вещества, би могъл да постигне безпрецедентно време.

Неговата бизнес и търговска визия го кара да твърди, че бизнес моделът на Enhanced Games може да популяризира програми за контролиран прием на медикаменти и добавки сред американската общественост. Още един ключов аспект на днешния спорт, който все още не е анализиран, е излъчването. Традиционните спортове разчитат на медийни права и продажби на билети, но те все още не играят значителна роля в плановете на изпълнителния директор. Той се надява да осигури спонсорски договори с марки, но все още нищо не е финализирано. Освен ако не бъде постигнато ново споразумение, игрите ще се излъчват безплатно в YouTube, а билетите ще се раздават.

"Нямаме нужда целият свят да ни обича, да ни е фен или да е съгласен с това, което правим. Нямаме проблем с това хората да не са съгласни“, каза Мартин, който потвърди подкрепата си за олимпийската система и заяви, че тя трябва "винаги да си остане такава, каквато е“. Той спомена, че е присъствал на Париж 2024, "и това беше едно от най-добрите спортни събития, които някога съм преживявал“. Въпреки това той смята Enhanced Games за "нещо много, много различно. Всяко едно си има своя собствена цел.“