Плувецът Макс Маккъскър: Преминаването в Enhanced Games беше логично решение

Плувецът Макс Маккъскър заяви, че присъединяването му към Enhanced Games е било "логично решение“, за да се състезава в нещо, "което никой досега не е правил“. 26-годишният спортист, който представи Ирландия на Олимпийските игри миналата година, обяви по-рано този месец, че се включва в игрите – ново мултиспортно състезание, което позволява на атлетите да използват вещества, подобряващи представянето.

Маккъскър, който беше част от ирландската мъжка щафета 4x100 метра съчетано плуване в Париж, защити позицията си, като посочи финансовата привлекателност на промяната и вълнението от участието в ново начинание като основни причини за своя ход.

Специалистът в бътерфлая, чийто талант е развит в училището "Милфийлд“ в Съмърсет, сподели пред BBC Radio Somerset: "След Олимпиадата на практика нямах пари. Аз не съм футболист от Висшата лига. В плуването не се изкарват много пари. Предполагам, че като професионален плувец за около четири години съм спечелил по-малко от 10 000 паунда.“

Маккъскър разказа, че е работил извън плуването и е разчитал на подкрепата на родителите си, за да финансира мечтата си да стигне до Олимпиада.

Той се оттегля след игрите в Париж и започва работа в корпоративния сектор, преди да получи предложение от Enhanced Games за тяхното дебютно събитие, което трябва да се проведе следващия май в Лас Вегас.

Победителят във всяка дисциплина ще прибере 500 000 долара (375 000 паунда), а за тези, които счупят световен рекорд, са предвидени 1 милион долара (750 000 паунда).

"Това беше абсолютно логично решение. Не само заради финансовата страна. Беше и от интерес“, каза Маккъскър.

"Участвах на Олимпиада – а малцина са го правили – но това е друга страхотна възможност. Страхотно преживяване да направя нещо, което никой досега не е правил.“

По време на кариерата си Маккъскър постави няколко национални рекорда на Ирландия в плуването, включително рекорда на 100 метра бътерфлай два пъти в един ден на Световното първенство по водни спортове в Доха през 2024 г. и по време на Откритото първенство на Ирландия същата година.

Той последва примера на своя съотборник от Париж Шейн Райън, който също обяви преминаването си към Enhanced Games – решение, което ирландската федерация по плуване осъди.

Сред другите атлети, които ще участват, е и британецът Бен Прауд.

Следвай ни:

Снимки: Imago