Съдът в Ню Йорк прекрати делото на Enhanced Games

Въпреки критиките и съмненията относно самата му същност, а именно разрешението за употреба на забранени вещества за подобряване на спортните постижения, проектът, известен като Enhanced Games, създаден от Арон Д'Суза, продължава да привлича атлети. Миналата седмица обаче той претърпя окончателен правен удар, след като федерален съдия отхвърли иска му за обезщетение в размер на 800 милиона долара (694 милиона евро) от Световната федерация по плувни спортове (World Aquatics), Федерацията по плуване на САЩ (USA Swimming) и Световната антидопингова агенция (WADA), които организаторите обвиниха в упражняване на монополна власт.

На 20 ноември съдията от Манхатън Джеси Фърман отхвърли делото и предостави на организаторите 30-дневен срок за обжалване. Миналия четвъртък WADA обяви в изявление, че Enhanced Games са пропуснали крайния срок за подаване на допълнителни документи, което означава, че правната битка е приключила. Тези три организации бяха най-отявлените критици на новия проект. Те го определиха като "опасен“, а от World Aquatics предупредиха плувците, които изберат да участват, че ще им бъде изключително трудно да се състезават отново в традиционни състезания. С други думи, това ще бъде еднопосочен път.

"Това оправдава твърдата позиция, която заехме по този въпрос“, се казва в изявление на WADA. Според The Associated Press решението да не се подава жалба и да не се продължава делото е било продиктувано от скорошното привличане на няколко плувци, включително олимпийския шампион от Рио 2016 Коди Милър. Това е станало след разговори с източник, близък до Enhanced Games. Този ход генерира значително медийно внимание, което организаторите не желаят да застрашават с продължителна правна битка, която би могла да ги изтощи. Същият източник добавя, че Enhanced Games се готвят за публично стартиране с цел набиране на около 200 милиона долара (150 милиона евро) и продължаването на делото би могло да повлияе на този процес.

Enhanced Games вече привлякоха няколко световни шампиони, сред които британецът Бен Прауд и австралиецът Джеймс Магнусен. Магнусен беше първият, който се присъедини към противоречивото събитие. Те също така бяха привлекли и американката Меган Романо, световна шампионка при жените. Присъединяването на Милър, който спечели злато в Рио заедно с Майкъл Фелпс, Райън Мърфи и Нейтън Ейдриън в щафетата 4x100 метра, предизвика сериозен отзвук.

В първите си изявления Милър оправда решението си. "Няма да правя нищо опасно, нито ще излагам на риск дългосрочното си здраве. Давам приоритет на здравето си и през последните седмици преминах медицински прегледи, кръвни изследвания и всякакви други тестове“, каза той. Милър добави, че значителните наградни фондове, обещани от организаторите, са били ключов фактор за решението му.

Enhanced Games, които ще включват дисциплини като плуване, спринт и вдигане на тежести, ще предлагат наградни фондове до 500 000 долара (388 000 евро) на състезание, както и бонуси от 1 милион долара (867 628 евро) за подобряване на световни рекорди в дисциплини като 100 метра или 50 метра свободен стил.

