Enhanced Games привлече първия си олимпийски шампион

  • 21 дек 2025 | 18:53
  • 91
  • 0
Enhanced Games привлече първия си олимпийски шампион

Златният медалист в щафетата 4х100 метра съчетано плуване от Рио 2016 Коди Милър стана дванадесетият плувец, който се присъединява към противоречивото и частно финансирано спортно събитие Enhanced Games. Очаква се то да позволи на атлетите да се състезават, използвайки вещества за подобряване на представянето, като първото издание е насрочено за следващата година в Лас Вегас.

Наградният фонд, обявен от организаторите, е основната причина роденият в Монтана спортист да промени позицията си, която беше против състезанието само преди година, малко преди да се оттегли. Преди да спечели бронзов медал на 100 метра бруст на Олимпийските игри в Париж 2024, американският плувец открито критикуваше предполагаемия случай на масов допинг с участието на 23 китайски плувци.

Сега фокусът му е твърдо върху парите, които ще бъдат на разположение на участниците. "Enhanced Games предлагат на професионалните спортисти пари, каквито никога досега не са били на масата. Плащат ми много пари и не се срамувам да го кажа“, заяви той в социалните мрежи след обявяването на решението си.

Enhanced Games вече бяха привлекли световни шампиони като британеца Бен Прауд и австралиеца Джеймс Магнусен, като последният беше първият, който се присъедини към спорния спектакъл. Те бяха привлекли и световна шампионка в лицето на американката Меган Романо, но сега успяха да си осигурят и олимпийски златен медалист. Милър спечели титлата си в Рио заедно с Майкъл Фелпс, Райън Мърфи и Нейтън Ейдриън – звезден квартет, който влезе в историята. Отсега нататък за един от тях ще се говори малко повече, но по съвсем различни причини.

В първите си изявления Милър оправда решението си. "Няма да правя нищо опасно, нищо, което да излага на риск дългосрочното ми здраве. Давам приоритет на здравето си и през последните седмици преминах медицински прегледи, кръвни изследвания и всякакви други тестове“, каза той.

Въпреки това, отвъд спортния аспект, решаващият фактор за Милър са обявените награди. Enhanced Games, които ще включват дисциплини като плуване, спринт и вдигане на тежести, ще предлагат награден фонд до 500 000 долара (429 000 евро) на събитие, както и бонуси от 1 милион долара (867 628 евро) за подобряване на световни рекорди в дисциплини като 100 метра или 50 метра свободен стил.

Тези стимули накараха много атлети да се замислят и убедиха над 50 от тях да се запишат, според последните данни, публикувани от самите организатори. "Бил съм на Олимпийски игри и съм печелил медали, а съм изкарал по-малко от 100 000 долара (85 000 евро)“, подчерта Милър.

Световната антидопингова агенция (WADA) вече определи Enhanced Games като "опасна и безотговорна концепция“ и предупреди за потенциалния риск от нарушаване на Световния антидопингов кодекс, както и за последствията, пред които могат да се изправят участниците, тъй като събитието ще позволява употребата на забранени вещества и няма да има антидопингов контрол.

Провеждането на първото издание е планирано за май 2026 г., въпреки че датите все още не са официално потвърдени. Присъединяването на Милър идва само дни след като организаторите добавиха към програмата дисциплините 50 и 100 метра бруст – точно тези, в които американецът е специалист.

Снимки: Gettyimages

