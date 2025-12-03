Диана Петкова се класира за полуфиналите на 100 метра съчетано на Европейското

Диана Петкова се класира за полуфиналите на 100 метра съчетано на Европейското първенство по плуване в малък басейн в Люблин, Полша.

Българката даде 11-о време в сериите с 59.58 секунди, което бе достатъчно за влизане сред 16-те полуфиналистки.

Диана Петкова, която е шеста в тази дисциплина от предишното европейско първенство в Отопени преди две години, бе единственият български представител в днешния ден на шампионата и ще плува във вечерната сесия.

Най-бърза в сериите бе Марит Стеенберген от Нидерландия с 57.99 секунди.