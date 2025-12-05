Диана Петкова от Люблин: Не усещам много добре водата тук

ЕДиана Петкова призна, че не е доволна от факта, че за втори път е първа резерва на европейското първенство по плуване в малък басейн в Люблин, Полша.

След като остана на стотна от полуфиналите 100 м бруст, плувкинята завърши 19-а на 200 м съчетано.

Диана Петкова е първа резерва за полуфиналите на 200 м съчетано

"Не усещам много добре водата тук. Чувствам се супер лека и много добре, но накрая нещата не се получават добре. Изненадващо е и за мен, не ми се е случвало преди. Кофти е, че отново съм първа резерва. Надявам се някой да се откаже", сподели тя в интервю за БНТ.

Според нея резултатът се дължи на плуванията в бруста и кроула.

"Усетих, че отпуснах бруста. Там имах резерв. Не си направих дишането на кроула", допълни българката.