  1. Sportal.bg
  2. Водни спортове
  3. Диана Петкова: Доволна съм, дадох всичко от себе си

Диана Петкова: Доволна съм, дадох всичко от себе си

  • 4 дек 2025 | 08:51
  • 307
  • 0
Диана Петкова остана доволна от представянето си на 100 метра съчетано плуване на Европейското първенство в малък басейн, което БНТ 3 излъчва пряко от Люблин. Българката не успя да намери място във финала на дисциплината.

Пред БНТ пловдивчанката коментира своето плуване.

„Дадох всичко от себе си. Мислех, че ще е по-бързо самото ми плуване, но случва се. Не може всяка година да показваме най-доброто“, започна тя.

Българската представителка коментира и забавянето си при второто обръщане, което направи на първите 50 метра.

„Това е доста странно, защото аз работих много върху обръщанията си. Може би и от притеснение, не знам и аз. Дори и на загрявката не ми се получаваше, но дадох всичко от себе си и съм доволна“, обясни Петкова.

„Може би се чувствам доста по-уверена, гледайки към брустовите дисциплини. Определено е много силно европейското. Мисля, че този финал е може би малко по-бърз от онзи на световното през миналата година. Смятам, че това е една доста добра проверка да видим докъде сме стигнали“, завърши Диана Петкова.

