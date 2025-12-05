Диана Петкова е първа резерва за полуфиналите на 200 м съчетано

Диана Петкова завърши на 19-о място в сериите на 200 метра съчетано плуване на Европейското първенство по плуване в малък басейн в Люблин, Полша.

Българката плува в третата сесия и спря хронометрите на 2:11.63 минути, което е шести резултат в потока й. Така Петкова остана на 24 стотни от унгарката Далма Себестйен, която затвори полуфиналите с 2:11.39 минути.

Най-бърза в сериите бе нидерландката Марит Стеенгерген - 2:08.20 минути.

Петкова е национална рекордьорка в дисциплината с 2:09.50 минути от Европейското първенство в Будапеща през 2024 г. Тя се класира 17-а в унгарската столица.