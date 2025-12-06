Популярни
  Диана Петкова влезе в полуфиналите на 50 метра бруст на Европейското по плуване

Диана Петкова влезе в полуфиналите на 50 метра бруст на Европейското по плуване

  • 6 дек 2025 | 12:04
Диана Петкова се класира за полуфиналите на 50 метра бруст за жени на Европейското първенство по плуване в малък басейн в Люблин, Полша. Националната рекордьорка в тази дисциплина даде 16-о време в сериите с 30.35 секунди и за втори път ще плува във вечерната сесия в Люблин след десетото място на 100 метра съчетано. Другата българката в тази дисциплина Теа Николова остана 20-а с 30.62 секунди.

На 50 метра бруст за мъже Любомир Епитропов фиксира време 27.46 секунди, не успя да подобри личното си постижение в дисциплината и отпадна в сериите, заемайки 46-о място.

Габриела Георгиева приключи участието си на шампионата в Люблин с 26-о място на 50 метра гръб с време 28.33 секунди. Преди това българката плува два полуфинала на шампионата на 100 и 200 метра гръб.

Дебютантът на голям форум Дарен Кирилов завърши 39-и в сериите на 50 метра гръб с 25.11 секунди. Кирилов се представи по-успешно на 200 метра гръб, където плува полуфинал.

