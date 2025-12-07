Без победител в дербито между Спартак и Динамо

Спартак (Москва) и Динамо (Москва) завършиха 1:1 в централния мач от 18-ия кръг на руското първенство. Защитникът на "бяло-сините" Максим Осипенко си вкара автогол в 19-ата минута, но през второто полувреме те успяха да стигнат до точката с попадение на Иван Сергеев.

Срещата на "Лукойл Арена" не се превърна в зрелище, макар че интересни моменти не липсваха. Реферът Инал Танашев отмени два гола на Динамо, който беше по-активният отбор и трябва да съжалява, че не осъществи пълен обрат. Със спечелената точка тимът на Ролан Гусев се намира на 10-ото място, а Спартак има 29 и ще зимува на 6-ата позиция.

Зенит нямаше проблеми с Акрон и спечели с 2:0 в Санкт Петербург. Попаденията за тима на Сергей Семак бяха дело на Жерсон и Луис Енрике до почивката, а гостите останаха в намален състав още в 14-тата минута заради червен картон на Йонуц Неделчару. С успеха питерци събраха 39 точки и оглавиха класирането, но вторият Краснодар има 37 и мач по-малко.

В друга среща днес Ростов се наложи с 2:0 над Рубин с голове на Алексей Миронов от дузпа и Егор Голенков. В края бившият защитник на Берое и Арда Умар Сако беше изгонен, а Игор Вуячич пропусна отсъдената в полза на Рубин дузпа.