Емил Ценов не влезе при загуба на Оренбург

  • 6 дек 2025 | 02:31
Емил Ценов не се появи в игра за Оренбург, който загуби от Ахмат с 0:1 в среща от 18-ия кръг на руското първенство. Бившият футболист на ЦСКА 1948 беше в групата за втори пореден път, след като се възстанови от контузия.

Оренбург създаде повече положения, но ги пропуснаха, а домакините от Грозни търпеливо чакаха своя шанс. Той дойде в 71-вата минута с попадение, когато Егаш Касинтура прати топката в мрежата. Голът беше шести за халфа от Ангола от началото на сезона в РПЛ.

Оренбург завършва годината на 14-то място с актив от 12 точки, а Ахмат спечели втори пореден домакински мач и е 8-и в класирането с 22 точки.

Начело в таблицата е Краснодар с 37 точки, следван от ЦСКА (Москва) и Зенит с по 36. На дъното са Пари (Нижний Новгород) с 11 точки и Сочи с 9.

