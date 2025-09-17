Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Кифисия
  3. Национал на България с първи мач като титуляр в Гърция

  • 17 сеп 2025 | 19:11
  • 299
  • 0
Българският национал Алекс Петков започна за първи път като титуляр в новия си отбор Кифисия в среща от първия кръг на турнира за Купата на Гърция срещу Астерас Триполи, която завърши 1:1.

Гостите бяха тези, които влязоха по-силно в мача, пропускайки важни положения в началото. В 10-ата минута Джоакини се озова срещу Ксенопулос, но вратарят на Кифисия реагира правилно. Натискът на Астерас даде резултат в 30-ата минута, когато Емануилидис се възползва от отдадената му възможност и хладнокръвно завърши, за да направи резултата 0:1.

Второто полувреме премина изцяло под диктовката на домакините от Атина, но те пропускаха няколко възможности. В 56-ата минута пък удариха и греда.

Футболистите на аржентинския треньор Себастиан Лето изравниха в 68-ата минута, когато нападателят Антъни Тетей бе съборен от вратаря на Астерас и сам вкара отсъдената дузпа.

По-късно днес ПАОК без Кирил Десподов гостува на Левадиакос. Следващият кръг ще се играе в периода 23-25 септември, а Кифисия гостува на втородивизионния Кавала.

