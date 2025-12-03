Алекс Петков влезе като резерва срещу Панатинайкос

Панатинайкос записа трета победи от три мача в груповата фаза на Купата на Гърция. Грандът спечели с 1:0 домакинството си на Кифисия. Българският национал Алекс Петков влезе като резерва за гостите в 60-ата минута. За тима на българина това бе първа загуба в турнира.

Отборът на Рафа Бенитес не започна мача много добре, но повиши темпото към 20-ата минута и започна да доминира. Брегу пропусна най-добрата възможност за първото полувреме в 41-ата минута. Гостите бяха по-активно в началото на втората част, но не се възползваха от това.

В 67-ата минута "зелените" поведоха след гол на Анастасиос Бакасетас от дузпа. След попадението ПАО имаше контрол върху случващото се на терена, но до края на срещата не се стигна до опасности пред двете врати.