Алекс Петков с първи мач като титуляр в гръцкото първенство

Алекс Петков за първи път бе титуляр за Кифисия в среща от гръцкото първенство, а неговият тим спечели с 3:0 домакинството си на Пансерайкос. Българският национал лекуваше контузия през октомври, а този месец влезе няколко пъти като резерва, но днес беше в титулярния състав.

Кифисия поведе в 14-ата минута след попадения на левия бранител Ларуси. Домакините доминираха през целия мач и можеше да го решат по-рано, но Антонис удари греда. В края на първото полувреме Пансерайкос остана с 10 човека, след като Лиасос бе изгонен.

FT: Kifisia 3-0 Panserraikos



Kifisia came away with a comfortable win at home over bottom placed Panserraikos who continue to struggle #KifPan #SLGR pic.twitter.com/grCH8GdHDy — Hellas Football (@HellasFooty) November 29, 2025

Кифисия удари още веднъж гредата в началото на второто полувреме. Тези пропуски можеше да бъдат наказани, въпреки че съперникът им играеше с човек по-малко. Той стигна до две опасни ситуации. Кифисия все пак стигна до втори гол в 74-ата минута чрез Помбо. Авторът на втория гол асистира за третия. Той подаде на Ларуси, който направи резултата 3:0.