Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Кифисия
  3. Алекс Петков с първи мач като титуляр в гръцкото първенство

Алекс Петков с първи мач като титуляр в гръцкото първенство

  • 29 ное 2025 | 23:21
  • 250
  • 0
Алекс Петков с първи мач като титуляр в гръцкото първенство

Алекс Петков за първи път бе титуляр за Кифисия в среща от гръцкото първенство, а неговият тим спечели с 3:0 домакинството си на Пансерайкос. Българският национал лекуваше контузия през октомври, а този месец влезе няколко пъти като резерва, но днес беше в титулярния състав.

Кифисия поведе в 14-ата минута след попадения на левия бранител Ларуси. Домакините доминираха през целия мач и можеше да го решат по-рано, но Антонис удари греда. В края на първото полувреме Пансерайкос остана с 10 човека, след като Лиасос бе изгонен.

Кифисия удари още веднъж гредата в началото на второто полувреме. Тези пропуски можеше да бъдат наказани, въпреки че съперникът им играеше с човек по-малко. Той стигна до две опасни ситуации. Кифисия все пак стигна до втори гол в 74-ата минута чрез Помбо. Авторът на втория гол асистира за третия. Той подаде на Ларуси, който направи резултата 3:0.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Съндърланд започва да мечтае след фантастичен обрат

Съндърланд започва да мечтае след фантастичен обрат

  • 29 ное 2025 | 19:41
  • 2292
  • 0
Игор Тиаго не спира да бележи за Брентфорд, "пчеличките" в топ 10 след успех над Бърнли

Игор Тиаго не спира да бележи за Брентфорд, "пчеличките" в топ 10 след успех над Бърнли

  • 29 ное 2025 | 19:30
  • 2317
  • 1
Хайденхайм изненада Унион с късен обрат

Хайденхайм изненада Унион с късен обрат

  • 29 ное 2025 | 19:16
  • 1046
  • 0
Късен гол избави Кьолн от трета поредна загуба

Късен гол избави Кьолн от трета поредна загуба

  • 29 ное 2025 | 19:13
  • 470
  • 0
Барселона си подари измъчена победа

Барселона си подари измъчена победа

  • 29 ное 2025 | 19:13
  • 24940
  • 435
Гол в добавеното време донесе труден успех на Ман Сити срещу Груев и компания, българинът с цял мач

Гол в добавеното време донесе труден успех на Ман Сити срещу Груев и компания, българинът с цял мач

  • 29 ное 2025 | 19:05
  • 20957
  • 12
Виж всички

Водещи Новини

Палмейрас 0:0 Фламенго, меле в средата на терена, съдията вдигна жълти картони!

Палмейрас 0:0 Фламенго, меле в средата на терена, съдията вдигна жълти картони!

  • 29 ное 2025 | 23:17
  • 3260
  • 6
ЦСКА продължава да лети при Янев, разправи се брутално със Спартак за седма поредна победа

ЦСКА продължава да лети при Янев, разправи се брутално със Спартак за седма поредна победа

  • 29 ное 2025 | 19:29
  • 78338
  • 337
Милан изтръгна нова важна победа, късна намеса на ВАР предизвика сериозна полемика

Милан изтръгна нова важна победа, късна намеса на ВАР предизвика сериозна полемика

  • 29 ное 2025 | 21:50
  • 3412
  • 13
По-малко от обиколка не стигна на Никола Цолов за подиум във Формула 2

По-малко от обиколка не стигна на Никола Цолов за подиум във Формула 2

  • 29 ное 2025 | 19:16
  • 18874
  • 15
Невероятен Венислав Антов с фантастични 45 точки, Туркоа измъкна драматична победа във Франция

Невероятен Венислав Антов с фантастични 45 точки, Туркоа измъкна драматична победа във Франция

  • 29 ное 2025 | 22:55
  • 2487
  • 2
Барселона си подари измъчена победа

Барселона си подари измъчена победа

  • 29 ное 2025 | 19:13
  • 24940
  • 435