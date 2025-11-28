Съперници на Португалия могат да съдят ФИФА заради лекото наказание на Кристиано Роналдо

ФИФА рискува да бъде съдена от недоволни от решението Кристиано Роналдо да бъде наказан за само един мач ефективно заради червения си картон наскоро. 40-годишният нападател беше изгонен за удар без топка в световната квалификация срещу Ейре и се очакваше да бъда санкциониран за три двубоя, което щеше да означава, че той ще пропусне първите две срещи на Португалия на Мондиал 2026. Той наистина беше наказан за три мача, но два от тях условно - т.е. Роналдо вече изтърпя санкция от един двубой и би бил на разположение още за първата среща от Световното първенство, стига преди това да не е направил някакво друго провинение.

Точно след седмица (5 декември) ще бъде теглен жребия за груповата фаза на Мондиала и ще се разбере кои отбори ще са противници на португалците.

Тогава евентуалните съперници на Португалия биха могли да потърсят правосъдие в Спортния арбитражен съд в Швейцария, пише “Дейли Мейл”. Всяка федерация, която се чувства ощетена, трябва да докаже, че е пряко засегната от решението и че има правен интерес, достоен за защита. Също така, те биха трябвало да представят валидни аргументи, че шансовете им за преминаване на групата значително ще намалеят, ако Роналдо, автор на пет гола в квалификациите, играе срещу тях. Освен това, те би трябвало да докажат, че решението е било погрешно.

Остава да видим дали някоя федерация ще предприеме такава стъпка. Ситуацията може да бъде проследена и от други национални отбори, чиито играчи пропускат мачове поради наказания, които не са толкова смекчени, колкото това на Роналдо.

“Ако Кристиано Роналдо извърши още едно нарушение от подобен характер и тежест по време на изпитателния срок от 12 месеца, наложеното с дисциплинарното решение наказание ще се счита за автоматично отменено и останалите два мача трябва незабавно да бъдат изтърпени в следващите официални двубои на португалския национален отбор”, се казва в изявлението.

Дисциплинарният правилник на ФИФА предвижда, че играч трябва да изтърпи „поне три мача или съответен период от време за нападение, включително удар с лакът, удар с юмрук, ритник, ухапване, плюене или удар на противник или лице, което не е официално лице на мача“. Точно това направи Кристиано, удряйки Дара О’Шей от състава на ирландците.

ФИФА се позовава на член 27 от дисциплинарния правилник, който гласи, че нейният съдебен комитет може „напълно или частично да спре изпълнението на дисциплинарна мярка“. „В съответствие с член 27 от Дисциплинарния правилник на ФИФА, изтърпяването на останалите два мача е спряно за едногодишен изпитателен срок“, се казва в изявлението на ФИФА.

За Роналдо Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада ще бъде шесто в кариерата му, а досега той е играл за Португалия 226 пъти и е отбелязал 143 гола. Португалия се класира за Мондиала, който ще се проведе от 11 юни до 19 юли, като първи отбор в своята група, докато Ейре отива на плейофите през март.

