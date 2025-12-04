Популярни
Левски и Славия изглеждат в страхотна форма преди най-старото столично дерби - на живо със съставите на двата отбора
  • 4 дек 2025 | 16:35
  • 321
  • 1
Еврото с лика на Кристиано Роналдо се оказа фалшива информация

Португалската централна банка предупреждава за фалшиви публикации, разпространявани в социалните мрежи, относно издаването на възпоменателна банкнота с лика на Кристиано Роналдо. Банкнотата уж е от 7 евро и щяла да бъде отпечатана в навечерието на участието на националния тим на Португалия на Мондиал 2026

Тя била с лика на Роналдо в знак на признателност за всичко, което той бил постигнал в историята на футбола и този на португалския в частност.

„Португалската централна банка изяснява, че не е издавала, нито пускала в обръщение, нито предвижда да издава или пуска в обращение, каквато и да е банкнота, посветена на въпросната личност. Изяснява се също така, че издаването на евробанкноти от Португалската централна банка се извършва в рамките на Евросистемата“, се добавя още в официалното разяснение.

