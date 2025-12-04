Лео Меси: Греда, дузпа... всичко може да ни спре за нова световна титла

Като капитан на националния отбор на Аржентина Лионел Меси говори за предстоящото Световното първенство. Жребият за групите ще се проведе този петък (5 декември) от 19:00 часа. Ла Пулга изрази ентусиазма си за турнира, който ще се проведе в Мексико, САЩ и Канада, където “албиселесте" ще трябва да защитава титлата, спечелена в Катар през 2022 г.

В интервю за ESPN звездата на Интер Маями заяви, че е убеден, че отборът му може да повтори триумфа от Катар, като същевременно признава и фактора късмет. "Да, отново ще дадем всичко от себе си, ще се борим и ще се опитаме да стигнем до трофея. И все пак, заради малки детайли, може да бъдеш елиминиран. Световното първенство е много трудно. Всеки отбор може да ти усложни нещата, да удари греда и топката да влезе, да удари греда и топката да влезе, и да бъдеш елиминиран, да загубиш на дузпи..."

За да подкрепи аргумента си, Меси даде за пример изпълнението на дузпи на предишния Мондиал. Там бъдещите шампиони на два пъти стигаха до ударите от бялата точка - срещу Нидерландия на четвъртфиналите и после срещу Франция на финала: “В самите мачове бяхме много по-добри както срещу Нидерландия, така и срещу Франция, но в крайна сметка стигнахме до дузпи. След това имахме звяра, който беше Дибу (вратарят Емилиано Мартинес - б.р.), който ни помогна да спечелим, но е възможно да стигнеш до дузпи и да не спечелиш. Много е трудно да спечелиш Мондиал”, подчерта той.

По-нататък в интервюто Меси, който в събота ще поведе Интер Маями във финала за Купата на MLS срещу Ванкувър Уайткапс, посочи Джосеп Гуардиола като най-добрия наставник, с когото е работил. "За мен той е уникален. Има някои изключително добри треньори, но той има нещо различно. За мен той е най-добрият от всички. По отношение на визията му, подготовката му за мача и способността му да общува с играчите, той е съвършен. Пеп отиде и на други места и продължи да печели. Не само заради победите, но и заради начина, по който играеха отборите му".

