Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Аржентина
  3. Лео Меси: Греда, дузпа... всичко може да ни спре за нова световна титла

Лео Меси: Греда, дузпа... всичко може да ни спре за нова световна титла

  • 4 дек 2025 | 09:38
  • 750
  • 0

Като капитан на националния отбор на Аржентина Лионел Меси говори за предстоящото Световното първенство. Жребият за групите ще се проведе този петък (5 декември) от 19:00 часа. Ла Пулга изрази ентусиазма си за турнира, който ще се проведе в Мексико, САЩ и Канада, където “албиселесте" ще трябва да защитава титлата, спечелена в Катар през 2022 г.

В интервю за ESPN звездата на Интер Маями заяви, че е убеден, че отборът му може да повтори триумфа от Катар, като същевременно признава и фактора късмет. "Да, отново ще дадем всичко от себе си, ще се борим и ще се опитаме да стигнем до трофея. И все пак, заради малки детайли, може да бъдеш елиминиран. Световното първенство е много трудно. Всеки отбор може да ти усложни нещата, да удари греда и топката да влезе, да удари греда и топката да влезе, и да бъдеш елиминиран, да загубиш на дузпи..."

За да подкрепи аргумента си, Меси даде за пример изпълнението на дузпи на предишния Мондиал. Там бъдещите шампиони на два пъти стигаха до ударите от бялата точка - срещу Нидерландия на четвъртфиналите и после срещу Франция на финала: “В самите мачове бяхме много по-добри както срещу Нидерландия, така и срещу Франция, но в крайна сметка стигнахме до дузпи. След това имахме звяра, който беше Дибу (вратарят Емилиано Мартинес - б.р.), който ни помогна да спечелим, но е възможно да стигнеш до дузпи и да не спечелиш. Много е трудно да спечелиш Мондиал”, подчерта той.

По-нататък в интервюто Меси, който в събота ще поведе Интер Маями във финала за Купата на MLS срещу Ванкувър Уайткапс, посочи Джосеп Гуардиола като най-добрия наставник, с когото е работил. "За мен той е уникален. Има някои изключително добри треньори, но той има нещо различно. За мен той е най-добрият от всички. По отношение на визията му, подготовката му за мача и способността му да общува с играчите, той е съвършен. Пеп отиде и на други места и продължи да печели. Не само заради победите, но и заради начина, по който играеха отборите му".

Меси задмина Пушкаш!
Меси задмина Пушкаш!
Следвай ни:

Още от Футбол свят

Манчестър Юнайтед ще опита да надгражда срещу Уест Хам

Манчестър Юнайтед ще опита да надгражда срещу Уест Хам

  • 4 дек 2025 | 07:35
  • 3245
  • 0
Дарвин Нунес иска да напусне Саудитска Арабия

Дарвин Нунес иска да напусне Саудитска Арабия

  • 4 дек 2025 | 07:18
  • 3523
  • 0
Сериозни проблеми с контузии в Атлетико Мадрид

Сериозни проблеми с контузии в Атлетико Мадрид

  • 4 дек 2025 | 06:42
  • 2188
  • 0
Тръмп създава нови главоболия на организаторите на Световното първенство

Тръмп създава нови главоболия на организаторите на Световното първенство

  • 4 дек 2025 | 06:28
  • 2595
  • 7
Влахович ще се оперира, ще отсъства поне до март

Влахович ще се оперира, ще отсъства поне до март

  • 4 дек 2025 | 05:44
  • 1891
  • 0
Нова контузия застигна Трент Александър-Арнолд

Нова контузия застигна Трент Александър-Арнолд

  • 4 дек 2025 | 05:28
  • 2751
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Георги Иванов: Домакинството на европейското U19 е огромен престиж за футбола ни и оценка от УЕФА за работата ни

Георги Иванов: Домакинството на европейското U19 е огромен престиж за футбола ни и оценка от УЕФА за работата ни

  • 4 дек 2025 | 10:24
  • 1503
  • 12
Левски лети на върха, но Славия е във форма - какво ще стане в дербито?

Левски лети на върха, но Славия е във форма - какво ще стане в дербито?

  • 4 дек 2025 | 05:35
  • 8724
  • 67
ЦСКА гони рекорд от 2017 година

ЦСКА гони рекорд от 2017 година

  • 4 дек 2025 | 09:20
  • 6273
  • 3
Лудогорец търси четвърта поредна победа при новия треньор

Лудогорец търси четвърта поредна победа при новия треньор

  • 4 дек 2025 | 06:00
  • 5023
  • 6
Ботев (Враца) и Спартак (Варна) ще искат да прекъснат негативните си серии с успех днес

Ботев (Враца) и Спартак (Варна) ще искат да прекъснат негативните си серии с успех днес

  • 4 дек 2025 | 06:30
  • 4346
  • 1
Отново е време за шоу от Евролигата в "Арена Ботевград"

Отново е време за шоу от Евролигата в "Арена Ботевград"

  • 4 дек 2025 | 07:00
  • 1613
  • 0