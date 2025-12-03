Популярни
Емилиано Мартинес: Когато играя за националния отбор, имам чувството, че няма как да ми вкарат

  • 3 дек 2025 | 17:18
  • 366
  • 0
Вратарят на Астън Вила и аржентинския национален отбор Емилиано Мартинес очаква Световното първенство по футбол с нетърпение. „Гаучосите“ ще защитават титлата си от Мондиала в Катар през следващото лято, когато ще участват в турнира в САЩ, Канада и Мексико. По пътя към трофея през 2022 година Мартинес направи няколко ключови спасявания, включително и във финала срещу Франция, спечелен от Аржентина след изпълнение на дузпи.

Говорейки по време на онлайн конференция на Аржентинската футболна федерация преди жребия за световните финали в петък, Мартинес каза: „Не съм единственият. Всички от нас, които преди са играли на Световно първенство, имат пеперуди в стомаха - това е чувство, което е трудно за обяснение, но съм по-развълнуван този път, отколкото предишния.“

33-годишният страж е титуляр за страната си от 2021 година насам.

„Когато играя за националния отбор, имам чувството, че няма как да ми вкарат. Цялата страна и семейството ми са зад мен“, заяви аржентинецът.

Този сезон вратарят на Астън Вила има четири „сухи мрежи“ в 11 мача от английската Висша лига. Въпреки тежката програма преди Мондиал 2026, той настоява, че ще бъде готов за турнира.

„Чувствам се добре физически. Мога да играя на всеки два дена. Ще играем 60 мача все едно няма да има Световно първенство в края на сезона, защото иначе е трудно да се представяш оптимално“, допълни той.

Тази вечер Астън Вила гостува на Брайтън в мач от 14-ия кръг в Премиър лийг. Бирмингамци са на 4-тото място в класирането и са в серия от три поредни победи.

