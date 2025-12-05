Популярни
От Аржентина охладиха мераците за сблъсък с Испания три месеца преди Мондиал 2026

  5 дек 2025 | 15:41
От Аржентина охладиха мераците за сблъсък с Испания три месеца преди Мондиал 2026

Спекулациите в последните седмици твърдяха, че двубоят за Финалисима най-вероятно ще бъде изигран на 27 март в Катар, но селекционерът на Аржентина Лионел Скалони охлади тези предположения при пристигането си във Вашингтон за жребия за груповата фаза на Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада следващата година. От Испания са готови за определяне на финална дата за срещата, но аржентинците продължават да имат сериозни разногласия между треньорския щаб на “албиселесте” и местната федерация в лицето на президента Чики Тапия. Сериозна пречка до момента са и финансовите изисквания, поставени от южноамериканците.

“Все още финализираме детайлите. Има вероятност да имаме актуализация най-късно до седимца,” заяви наскоро шефът на испанската федерация Рафаел Лузан, относно двубоят, който ще противопостави световните с европейските шампиони. Но според медиите в Аржентина, там са позагубили ентусиазма си за подобен сблъсък. “Основното не е неудобството да играем през март. Просто смятам, че този мач можеше да се изиграе по-рано, но все още чакаме. Говорих с Луис де ла Фуенте, който освен че е треньор на испанския национален тим, е и мой приятел. При него завърших треньорски си курс, но и той няма нищо потвърдено официално,” заяви Скалони.

Медиите в Аржентина и Испания споделят, че също така от двата национални тима имат опасения, че евентуално поражение от пряк конкурент в подобен сблъсък би имал отражение върху самите футболисти и деморализиращо месеци преди Мондиал 2026. Двата отбора са сочени за едни от основните претенденти за световната титла през следващото лято.

