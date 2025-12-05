Кристиано Роналдо инвестира в изкуствен интелект и контрира ChatGPT

Кристиано Роналдо навлиза мощно в света на технологиите, обявявайки глобално партньорство със стартъп за изкуствен интелект, който се счита за основен конкурент на ChatGPT. Португалската суперзвезда потвърди инвестицията си в Perplexity AI, компания за изкуствен интелект, оценявана на 20 милиарда долара. 40-годишният нападател на Ал Насър разкри сътрудничеството, подчертавайки вярата си в иновациите, технологиите и човешкото любопитство, разширявайки по този начин бизнес портфолиото си извън футболните терени.

От своя страна, Perplexity заяви в съобщение, че партньорството с Роналдо съчетава „наследството на неговото постоянно самоусъвършенстване с машина за отговори с изкуствен интелект, създадена за хора, които изискват същото от своите инструменти“.

Какво е „Perplexity x CR7“?

В своето съобщение „CR7“ определи сътрудничеството като начало на дългосрочна визия. Част от това партньорство е създаването на дигиталния хъб „Perplexity x CR7“, който ще събира на едно място футболната кариера на Роналдо, обхващаща повече от две десетилетия, в едно цялостно, завладяващо пространство.

Партньорството включва специално създадена страница, която представя кариерата на португалеца. Самият той описа сътрудничеството като „само началото“ на общо усилие да „вдъхновят всички да задават по-амбициозни въпроси“.

Perplexity, основана през 2022 г., оценявана на 20 милиарда долара през септември, след като си осигури финансиране в размер на 200 милиона долара. Връзката на Кристиано с платформата започна като обикновен потребител, преди да се развие в инвеститор. Всъщност през октомври той разкри, че е използвал Perplexity, за да подготви речта си при получаването на наградата Prestige Globe.

„Големият съперник“ на ChatGPT

Бързото развитие на Perplexity я утвърди като една от най-обсъжданите компании за изкуствен интелект в световен мащаб. Тя предлага на потребителите информация в реално време чрез интерактивен чат, с цел да предефинира начина на търсене на информация. Нейният модел я прави пряк конкурент както на традиционните търсачки, така и на други инструменти за изкуствен интелект, което прави участието на Роналдо значителен ход на подкрепа.

С огромното влияние на португалската звезда в социалните медии, което надхвърля 1 милиард последователи, неговата инвестиция се очаква значително да разшири потребителската база на Perplexity. Както самият той отбеляза, „Perplexity подхранва световното любопитство“.

С повече от десет милиона седмични запитвания платформата вече е популярна сред професионалисти и създатели на съдържание. Присъствието на Роналдо осигурява на компанията огромна видимост, добавяйки още една световна личност към мрежата от нейни поддръжници.

Еврото с лика на Кристиано Роналдо се оказа фалшива информация