Диого Жота щеше да навърши 29 години днес

На днешния ден Диого Жота трябваше да празнува своя 29-и рожден ден. Нападателят обаче не го дочака, след като на 3 юли загина в автомобилна катастрофа заедно с брат си Андре Силва.
Бившият му клуб Ливърпул почете паметта на португалския нападател, изразявайки подкрепата си към семейството му.
“Днес, както всеки ден, си спомняме за Диого Жота на неговия 29-и рожден ден. Цялата ни любов, мисли и молитви продължават да бъдат с неговата съпруга Руте, децата му, родителите и цялото му семейство и приятели, както и с тези на брат му, Андре. Вечно в сърцата ни, вечно нашият номер 20“, пишат мърсисайдците в социалните мрежи.