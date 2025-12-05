Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Съндърланд
  3. Гуардиола: Не обичам да получаваме толкова много голове, но това е част от растежа

Гуардиола: Не обичам да получаваме толкова много голове, но това е част от растежа

  • 5 дек 2025 | 15:09
  • 139
  • 0
Гуардиола: Не обичам да получаваме толкова много голове, но това е част от растежа

Мениджърът на Манчестър Сити Джосеп Гуардиола призна, че не е очаквал тимът му да допусне шест гола в последните два мача, като върху представянето в защита трябва да се работи, но радващото е, че за сметка на това “гражданите” са най-резултатният отбор в Премиър лийг. Утре Сити приема отбора на Съндърланд, който продължава да впечатлява през този сезон и само преди няколко дни си тръгна с точка от “Анфийлд”.

"Опитахме се да разберем какво се случи, че допуснахме толкова много голове срещу Фулъм. Съперникът винаги е важен. Аз от много години имам голямо уважение към Марко Силва и Фулъм. Това е част от растежа. Трябва да го приемем.

Колко удара към вратата отправи Лийдс? Три. И вкараха два гола. А Фулъм? Пет? Шест? Така че средното количество голове, което ние допускаме от тях, е високо. Трябва да се подобрим, разбира се. Всички голове бяха от границата на наказателното поле и нямахме играчи там, за да се защитаваме. Не обичам да допускам шест гола в два мача, но ние сме отборът, който вкара най-много попадения, така че трябва да градим върху това.

Мога да кажа, че Съндърланд заслужава мястото, на което се намира. Когато влезеш като новак в Премиър лийг, можеш по инерция да запишеш три, четири, пет добри мача, но да го правиш в 14 мача, означава, че си заслужаваш мястото. Това ще бъде добро предизвикателство за нас", заяви Гуардиола на днешната си пресконференция.

На традиционни въпрос за Родри мениджърът на Сити отговори по следния начин: “Не е готов. Не знам кога ще се върне, вероятно след няколко седмици. Дали ще е готов за Реал Мадрид? Питайте ме в Мадрид.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Мареска: Разочарован съм от мача с Лийдс, утре трябва да сме по-добри, защото ни очаква нещо подобно

Мареска: Разочарован съм от мача с Лийдс, утре трябва да сме по-добри, защото ни очаква нещо подобно

  • 5 дек 2025 | 13:45
  • 459
  • 0
Мароко ще гони финал на Мондиал 2026, закани се селекционерът

Мароко ще гони финал на Мондиал 2026, закани се селекционерът

  • 5 дек 2025 | 13:32
  • 440
  • 1
САЩ очаква близо 10 милиона чужденци да посетят Световното догодина, комисарят на МЛС хвали развитието на футбола в страната

САЩ очаква близо 10 милиона чужденци да посетят Световното догодина, комисарят на МЛС хвали развитието на футбола в страната

  • 5 дек 2025 | 13:12
  • 307
  • 0
Франция е суперфаворитът на Арсен Венгер за Мондиал 2026

Франция е суперфаворитът на Арсен Венгер за Мондиал 2026

  • 5 дек 2025 | 13:03
  • 391
  • 1
Кристиано Роналдо инвестира в изкуствен интелект и контрира ChatGPT

Кристиано Роналдо инвестира в изкуствен интелект и контрира ChatGPT

  • 5 дек 2025 | 12:57
  • 728
  • 0
Задържаха футболисти на Фенербахче и Галатасарай за незаконни залагания

Задържаха футболисти на Фенербахче и Галатасарай за незаконни залагания

  • 5 дек 2025 | 12:50
  • 992
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Хулио Веласкес говори ден след загубата от Славия

Хулио Веласкес говори ден след загубата от Славия

  • 5 дек 2025 | 14:59
  • 3064
  • 8
Никола Цолов с нова фантастична квалификация във Формула 2

Никола Цолов с нова фантастична квалификация във Формула 2

  • 5 дек 2025 | 13:39
  • 10553
  • 7
Време е за жребия за Мондиал 2026

Време е за жребия за Мондиал 2026

  • 5 дек 2025 | 07:26
  • 21275
  • 29
Фратрия 1:1 Хебър

Фратрия 1:1 Хебър

  • 5 дек 2025 | 15:00
  • 2391
  • 0
Слот обясни кои са положителните неща в играта на Ливърпул и обяви важно завръщане

Слот обясни кои са положителните неща в играта на Ливърпул и обяви важно завръщане

  • 5 дек 2025 | 11:49
  • 6007
  • 5
Стоичков: Никога няма да забравя този 5 декември! За първи път повярвах, че мечтите стават реалност

Стоичков: Никога няма да забравя този 5 декември! За първи път повярвах, че мечтите стават реалност

  • 5 дек 2025 | 13:09
  • 5710
  • 10