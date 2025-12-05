Гуардиола: Не обичам да получаваме толкова много голове, но това е част от растежа

Мениджърът на Манчестър Сити Джосеп Гуардиола призна, че не е очаквал тимът му да допусне шест гола в последните два мача, като върху представянето в защита трябва да се работи, но радващото е, че за сметка на това “гражданите” са най-резултатният отбор в Премиър лийг. Утре Сити приема отбора на Съндърланд, който продължава да впечатлява през този сезон и само преди няколко дни си тръгна с точка от “Анфийлд”.

"Опитахме се да разберем какво се случи, че допуснахме толкова много голове срещу Фулъм. Съперникът винаги е важен. Аз от много години имам голямо уважение към Марко Силва и Фулъм. Това е част от растежа. Трябва да го приемем.

Колко удара към вратата отправи Лийдс? Три. И вкараха два гола. А Фулъм? Пет? Шест? Така че средното количество голове, което ние допускаме от тях, е високо. Трябва да се подобрим, разбира се. Всички голове бяха от границата на наказателното поле и нямахме играчи там, за да се защитаваме. Не обичам да допускам шест гола в два мача, но ние сме отборът, който вкара най-много попадения, така че трябва да градим върху това.

Мога да кажа, че Съндърланд заслужава мястото, на което се намира. Когато влезеш като новак в Премиър лийг, можеш по инерция да запишеш три, четири, пет добри мача, но да го правиш в 14 мача, означава, че си заслужаваш мястото. Това ще бъде добро предизвикателство за нас", заяви Гуардиола на днешната си пресконференция.

На традиционни въпрос за Родри мениджърът на Сити отговори по следния начин: “Не е готов. Не знам кога ще се върне, вероятно след няколко седмици. Дали ще е готов за Реал Мадрид? Питайте ме в Мадрид.