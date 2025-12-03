Ливърпул 0:0 Съндърланд, греда на гостите

Популярни
  • 3 дек 2025 | 21:35
Ливърпул и Съндърланд играят при резултат 0:0 на "Анфийлд" в двубой от 14-ия кръг на Прмеиър лийг. След като прекъснаха серията си от три поредни загубi, днес мърсисайдци ще се опитат да постигнат втори пореден успех и да се изкачат с няколко позиции в класирането. "Черните котки" в момента имат точка повече от Ливърпул.

Съндърланд, който в миналия кръг постигна драматична победа с 3:2 над Борнемут, въпреки че изоставаше с два гола, никога досега не е печелил мач от Премиър лийг на "Анфийлд".

Арне Слот е направил само една промяна от мача с Уест Хам - Андрю Робъртсън стартира като ляв бек за сметка на Милош Керкез. Джо Гомес запазва мястото си отдясно, а Александър Исак пак води атаката. За втори пореден път Мохамед Салах остава на пейката.

Две корекции има в състава на гостите - Брайън Броби и Трей Хюм стартират.

Първите 20-ина минути бяха доста равностойни. Постепенно Ливърпул започваше да владее все повече топката и да играе в половината на гостите, но темпото не бе високо и нямаше никакви интересни ситуации пред Рьофс и Бекер. В 24-тата минута стражът на гостите сгреши подаването си с крак, което създаде възможност за шампионите. Виртц получи и с успя да премине между трима бранители. Топката рикошира в Рьофс, а след това и в германеца, след което премина на сантиметри встрани от вратата.

В 32-рата минута Хюм стреля добре от около 25 метра, Алисон изби топката, след което тя рикошира в напречната греда.

Снимки: Gettyimages

