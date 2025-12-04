Слот: Не допуснахме много положения, но и не създадохме много

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот нямаше поводи за радост след изстраданото равенство 1:1 срещу Съндърланд. Той бе доволен, че тимът му не допусна много голови положения пред своята врата, но пък и не бе доволен, че в същото време не създаде особено много голови опасности.

"Мачът малко приличаше на този от уикенда – двубой, в който не допуснахме много положения, но и не създадохме много. Днес, разбира се, нямахме късмет при гола, който получихме. Рикошет, който можеше да отиде навсякъде, но за съжаление влезе във вратата. Опитахме всичко, за да стигнем до победен гол, но в крайна сметка имахме и късмет, защото те излязоха сами срещу Алисон", започна Слот.

Той коментира и ключовото изчистване на Федерико Киеза от голлинията.

„Точно това искаш от един играч – да даде всичко от себе си в дадена ситуация. Просто продължи да тича и изчисти топката от линията. Още един мач, в който вкарахме по-малко, отколкото можехме, а съперникът се възползва добре от своите шансове“, допълни нидерландецът.

Първото равенство на Ливърпул за сезона не стопли "Анфийлд", Съндърланд остава пред шампионите

"Трябва да се вземе предвид как играе противникът. Те или действат много агресивно и пресират високо, или се защитават изключително компактно и дълбоко. Много други отбори са имали проблеми с тях. Те не допускат много голове, само четири пъти са получили повече от един гол. С толкова много играчи в и около наказателното поле е трудно да се намери свободният футболист“, каза още специалистът.

Флориан Виртц вкара първия си гол за Ливърпул, но имаше нещастието той да бъде записан като автогол.

"Има разлика между удар от 10-11 метра и удар от 18 метра. Може би имаше късмет с начина, по който топката влезе, но това беше добър шанс за него да отбележи. Нямаше много положения и за двата отбора, но ние имахме малко повече и бяхме нещастни през второто полувреме. Завърнахме се силно в мача“, допълни специалистът.

Накрая той коментира и оставането на Салах на резервната скамейка, като заяви, че просто е избрал най-добрият състав за конкретния мач: "Ситуацията винаги е такава. Няма нищо общо с Мо или с когото и да било друг.“

