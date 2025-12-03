Кукурея за интереса на Ман Сити: Когато Гуардиола те поиска, ако трябва, ще отидеш и на колене

Защитникът на Челси Марк Кукурея разкри колко силно е желаел да се присъедини към Манчестър Сити, преди да премине на „Стамфорд Бридж“. Испанецът призна, че е бил готов дори „да пропълзи на колене“, за да работи под ръководството на Пеп Гуардиола.

„Манчестър Сити искаше да ме привлече, преди да премина в Челси. Отборът беше в страхотна форма, един от най-добрите в света“, сподели Кукурея.

„Исках да отида там. Когато клуб като „гражданите“ те потърси по този начин, когато Гуардиола те повика, ако трябва, ще отидеш и на колене. Клубовете обаче не успяха да постигнат споразумение“, обясни той в интервю за "Movistar".

„Исканията на Брайтън не отговаряха на пазарната ситуация, така че сделката пропадна“, завърши испанският национал.

