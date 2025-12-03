Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Сити
  3. Холанд: Щастливи сме, въпреки че не играхме добре

Холанд: Щастливи сме, въпреки че не играхме добре

  • 3 дек 2025 | 03:28
  • 156
  • 0

Нападателят на Манчестър Сити Ерлинг Холанд смята, че отборът му не се е представил по най-добрия начин при победата с 5:4 като гост на Фулъм. "Гражданите“ постигнаха драматичен успех, а норвежецът откри резултата в 17-ата минута. Това бе неговият гол номер 100 в английския елит, като той достигна тази кота по-бързо от всеки друг в историята на Премиър лийг.

„Мисля, че хората, които са гледали мача от вкъщи, са се забавлявали. Беше луд двубой, девет гола са наистина много. В крайна сметка победихме и сме щастливи, но това не беше най-добрата ни победа“, заяви Холанд пред "Скай Спортс".

Манчестър Сити оцеля в драма с девет гола, Холанд влезе в клуб 100 на Премиър Лийг
Манчестър Сити оцеля в драма с девет гола, Холанд влезе в клуб 100 на Премиър Лийг

„Да вкарам 100 гола във Висшата лига е грандиозно и наистина се гордея. Разбира се, това е огромно постижение, хубаво е да си в „клуб 100“. Знаех за това и се опитвах да стигна до тази граница. Старая се да помагам на отбора да вкарва голове, това е моята работа", каза Холанд.

„Всеки мач е различен. Не можеш да мислиш за миналото, трябва да се съсредоточиш върху това, което предстои. Реалността е, че загубихме от Нюкасъл и Байер (Леверкузен), но сега имаме две поредни победи и трябва да продължим в същия дух. Програмата ни е тежка. През следващия месец ни предстоят много мачове. Трябва да се подготвяме мач за мач", отбеляза норвежецът.

Гуардиола: Холанд е сред великите нападатели в историята на Премиър лийг, но не е най-добрият
Гуардиола: Холанд е сред великите нападатели в историята на Премиър лийг, но не е най-добрият

„Като нападател на Манчестър Сити трябва да показваш отлични резултати. Това е моята работа и хората трябва да ме критикуват, ако не го правя, което обикновено се случва. Аз трябва да си върша работата“, добави нападателят.

„Разликата с Арсенал? Те дойдоха тук и победиха. Фулъм е отличен отбор, но не трябва да мислим твърде много за Арсенал. Трябва да се съсредоточим върху себе си. Днес не бяхме достатъчно добри и го знаем. Трябва да се подобряваме като отбор и ще го направим“, завърши Холанд.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Симеоне: Не разбирам как Рафиня не получи „Златната топка“

Симеоне: Не разбирам как Рафиня не получи „Златната топка“

  • 3 дек 2025 | 01:35
  • 666
  • 0
Флик: Тази победа ни дава голяма увереност

Флик: Тази победа ни дава голяма увереност

  • 3 дек 2025 | 01:26
  • 552
  • 0
Задна ножица на Ромеро спаси Тотнъм от загуба в Нюкасъл

Задна ножица на Ромеро спаси Тотнъм от загуба в Нюкасъл

  • 3 дек 2025 | 00:54
  • 899
  • 0
РБ Лайпциг не сгреши срещу слабак, но в края на никого не му беше до футбол

РБ Лайпциг не сгреши срещу слабак, но в края на никого не му беше до футбол

  • 3 дек 2025 | 00:38
  • 891
  • 0
Купата на краля продължава без изненади

Купата на краля продължава без изненади

  • 3 дек 2025 | 00:29
  • 497
  • 0
Леверкузен взе сладък реванш срещу Борусия (Дортмунд)

Леверкузен взе сладък реванш срещу Борусия (Дортмунд)

  • 3 дек 2025 | 00:14
  • 895
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Барселона наказа и Атлетико Мадрид и остава лидер

Барселона наказа и Атлетико Мадрид и остава лидер

  • 2 дек 2025 | 23:59
  • 17146
  • 355
Манчестър Сити оцеля в драма с девет гола, Холанд влезе в клуб 100 на Премиър Лийг

Манчестър Сити оцеля в драма с девет гола, Холанд влезе в клуб 100 на Премиър Лийг

  • 2 дек 2025 | 23:29
  • 17017
  • 21
Ювентус с лекота елиминира Удинезе

Ювентус с лекота елиминира Удинезе

  • 2 дек 2025 | 23:56
  • 7242
  • 2
Тежка контузия сложи край на сезона за Станислав Шопов

Тежка контузия сложи край на сезона за Станислав Шопов

  • 2 дек 2025 | 23:02
  • 6729
  • 0
Отлични намеси на Наумов отказаха Арда

Отлични намеси на Наумов отказаха Арда

  • 2 дек 2025 | 19:51
  • 27432
  • 22
Десет от Локо (Сф) с четвърта поредна победа като гост, Делев отпразнува подобаващо ефектен гол от воле

Десет от Локо (Сф) с четвърта поредна победа като гост, Делев отпразнува подобаващо ефектен гол от воле

  • 2 дек 2025 | 17:22
  • 31644
  • 30