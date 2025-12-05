Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
  3. Винисиус е поставил условията си, за да преподпише с Реал Мадрид

Винисиус е поставил условията си, за да преподпише с Реал Мадрид

  • 5 дек 2025 | 05:25
  • 744
  • 1
Винисиус е поставил условията си, за да преподпише с Реал Мадрид

Ръководството на Реал Мадрид е получило новите изисквания на Винисиус Жуниор за подновяване на неговия договор. Преговорите за нов контракт вече са в разгара си, тъй като настоящото споразумение на бразилския нападател навлиза в последните си 18 месеца. Според информация на The Athletic, Вини очаква общ финансов пакет от около 26 милиона евро нетно. Тази сума включва основна заплата, бонуси и премия за лоялност.

В момента Винисиус печели приблизително 15,4 милиона евро годишно. Първоначалното предложение от страна на Реал Мадрид, възлизащо на около 17,2 милиона евро, е било отхвърлено от бразилеца.

Преговорите продължават, като шефовете на клуба се надяват Винисиус да смекчи позицията си и да намали настоящите си искания. Посредници в разговорите са предложили компромисен вариант за годишно възнаграждение от около 20 милиона евро.

Според някои информации обаче бразилецът не се чувства особено щастлив след идването на Чаби Алонсо в клуба и това е една от причините да отказва да преподпише. Твърди се, че той е готов да си тръгне от "Сантиаго Бернабеу", ако получи достатъчно интригуваща оферта.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Резултати от НБА

Резултати от НБА

  • 5 дек 2025 | 01:35
  • 805
  • 0
Севиля, Валенсия и Райо с трудни победи за Купата на краля

Севиля, Валенсия и Райо с трудни победи за Купата на краля

  • 5 дек 2025 | 00:58
  • 406
  • 0
Флоренци за смъртната заплаха от Де Роси и PlayStation-a на летището

Флоренци за смъртната заплаха от Де Роси и PlayStation-a на летището

  • 5 дек 2025 | 00:45
  • 1071
  • 0
Витиня: Не ни харесва да сме на второто място

Витиня: Не ни харесва да сме на второто място

  • 5 дек 2025 | 00:35
  • 641
  • 0
Смесената щафета на Италия постави световен рекорд по време на Европейското първенство по плуване

Смесената щафета на Италия постави световен рекорд по време на Европейското първенство по плуване

  • 5 дек 2025 | 00:17
  • 376
  • 0
Сладко отмъщение за Лацио, който изхвърли Милан от Купата на Италия

Сладко отмъщение за Лацио, който изхвърли Милан от Купата на Италия

  • 4 дек 2025 | 23:56
  • 8081
  • 13
Виж всички

Водещи Новини

Вратар-пантера отчая Левски и бял кошмар застигна "сините"

Вратар-пантера отчая Левски и бял кошмар застигна "сините"

  • 4 дек 2025 | 19:57
  • 173620
  • 748
Веласкес: Не може да се смята за феноменално решение, когато направим 7-8-9 промени и спечелим, а когато загубим - да е трагично

Веласкес: Не може да се смята за феноменално решение, когато направим 7-8-9 промени и спечелим, а когато загубим - да е трагично

  • 4 дек 2025 | 20:33
  • 34631
  • 75
Венци с култови лафове: Врещяха като заклани "Заги-Заги-Маги", щяха да ме ковнат, нека сега да дойдат да кажат нещо

Венци с култови лафове: Врещяха като заклани "Заги-Заги-Маги", щяха да ме ковнат, нека сега да дойдат да кажат нещо

  • 4 дек 2025 | 20:32
  • 31591
  • 53
Ман Юнайтед отново се издъни като домакин

Ман Юнайтед отново се издъни като домакин

  • 4 дек 2025 | 23:53
  • 14511
  • 28
Сладко отмъщение за Лацио, който изхвърли Милан от Купата на Италия

Сладко отмъщение за Лацио, който изхвърли Милан от Купата на Италия

  • 4 дек 2025 | 23:56
  • 8081
  • 13
Апоел прекърши последния в Евролигата след страхотна битка в Ботевград

Апоел прекърши последния в Евролигата след страхотна битка в Ботевград

  • 4 дек 2025 | 23:02
  • 5578
  • 0