Мбапе докосва рекорд на Роналдо в Реал Мадрид

Кристиано Роналдо постави впечатляващ рекорд през 2013 година, когато отбеляза 59 гола за Реал Мадрид във всички турнири – бройка, която никой играч на „кралския клуб“ досега не е успял да надмине.

Сега обаче Килиан Мбапе е на път да промени това. Френският нападател с двата си гола срещу Атлетик Билбао достигна 56 попадения за календарната година, с което сериозно застраши постижението на Роналдо.

За да счупи рекорда, Мбапе се нуждае от четири гола в оставащите четири мача до края на 2025 година. Реал Мадрид ще играе срещу Селта, Манчестър Сити, Алавес и Севиля до зимната пауза.

🚨⚪️ Most goals by a Real Madrid player in a calendar year:



- Cristiano Ronaldo in 2013: 59 goals

- Cristiano Ronaldo in 2012: 58 goals

- Cristiano Ronaldo in 2014: 56 goals

- Kylian Mbappé in 2025: 56 goals (4 games left) pic.twitter.com/HrJ0Niw3cQ — Madrid Zone (@theMadridZone) December 3, 2025

С настоящите си 56 гола, Мбапе вече изравни постижението на Роналдо от 2014 година. Не му достигат два гола, за да достигне резултата на португалеца от 2012 година (58 гола), но основната цел остава рекордът от 2013 година.

Затова феновете на Реал ще следят с особено внимание предстоящите мачове, надявайки се Мбапе да стане първият играч, който е надминал едно от легендарните голмайсторски постижения на неповторимия Роналдо.

Снимки: Gettyimages