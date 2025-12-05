Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
  3. Мбапе докосва рекорд на Роналдо в Реал Мадрид

Мбапе докосва рекорд на Роналдо в Реал Мадрид

  • 5 дек 2025 | 03:57
  • 281
  • 0

Кристиано Роналдо постави впечатляващ рекорд през 2013 година, когато отбеляза 59 гола за Реал Мадрид във всички турнири – бройка, която никой играч на „кралския клуб“ досега не е успял да надмине.
Сега обаче Килиан Мбапе е на път да промени това. Френският нападател с двата си гола срещу Атлетик Билбао достигна 56 попадения за календарната година, с което сериозно застраши постижението на Роналдо.

За да счупи рекорда, Мбапе се нуждае от четири гола в оставащите четири мача до края на 2025 година. Реал Мадрид ще играе срещу Селта, Манчестър Сити, Алавес и Севиля до зимната пауза.

С настоящите си 56 гола, Мбапе вече изравни постижението на Роналдо от 2014 година. Не му достигат два гола, за да достигне резултата на португалеца от 2012 година (58 гола), но основната цел остава рекордът от 2013 година.

Затова феновете на Реал ще следят с особено внимание предстоящите мачове, надявайки се Мбапе да стане първият играч, който е надминал едно от легендарните голмайсторски постижения на неповторимия Роналдо.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Пет мача в НБА тази нощ

Пет мача в НБА тази нощ

  • 5 дек 2025 | 01:35
  • 454
  • 0
Севиля, Валенсия и Райо с трудни победи за Купата на краля

Севиля, Валенсия и Райо с трудни победи за Купата на краля

  • 5 дек 2025 | 00:58
  • 315
  • 0
Флоренци за смъртната заплаха от Де Роси и PlayStation-a на летището

Флоренци за смъртната заплаха от Де Роси и PlayStation-a на летището

  • 5 дек 2025 | 00:45
  • 824
  • 0
Витиня: Не ни харесва да сме на второто място

Витиня: Не ни харесва да сме на второто място

  • 5 дек 2025 | 00:35
  • 511
  • 0
Смесената щафета на Италия постави световен рекорд по време на Европейското първенство по плуване

Смесената щафета на Италия постави световен рекорд по време на Европейското първенство по плуване

  • 5 дек 2025 | 00:17
  • 303
  • 0
Сладко отмъщение за Лацио, който изхвърли Милан от Купата на Италия

Сладко отмъщение за Лацио, който изхвърли Милан от Купата на Италия

  • 4 дек 2025 | 23:56
  • 6409
  • 13
Виж всички

Водещи Новини

Вратар-пантера отчая Левски и бял кошмар застигна "сините"

Вратар-пантера отчая Левски и бял кошмар застигна "сините"

  • 4 дек 2025 | 19:57
  • 170123
  • 746
Веласкес: Не може да се смята за феноменално решение, когато направим 7-8-9 промени и спечелим, а когато загубим - да е трагично

Веласкес: Не може да се смята за феноменално решение, когато направим 7-8-9 промени и спечелим, а когато загубим - да е трагично

  • 4 дек 2025 | 20:33
  • 32938
  • 75
Венци с култови лафове: Врещяха като заклани "Заги-Заги-Маги", щяха да ме ковнат, нека сега да дойдат да кажат нещо

Венци с култови лафове: Врещяха като заклани "Заги-Заги-Маги", щяха да ме ковнат, нека сега да дойдат да кажат нещо

  • 4 дек 2025 | 20:32
  • 29482
  • 50
Ман Юнайтед отново се издъни като домакин

Ман Юнайтед отново се издъни като домакин

  • 4 дек 2025 | 23:53
  • 11653
  • 28
Сладко отмъщение за Лацио, който изхвърли Милан от Купата на Италия

Сладко отмъщение за Лацио, който изхвърли Милан от Купата на Италия

  • 4 дек 2025 | 23:56
  • 6409
  • 13
Апоел прекърши последния в Евролигата след страхотна битка в Ботевград

Апоел прекърши последния в Евролигата след страхотна битка в Ботевград

  • 4 дек 2025 | 23:02
  • 4857
  • 0