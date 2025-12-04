Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
  3. Нова контузия застигна Трент Александър-Арнолд

Нова контузия застигна Трент Александър-Арнолд

  • 4 дек 2025 | 05:28
  • 548
  • 0

Десният бек на Реал Мадрид, Трент Александър-Арнолд, отново получи контузия. Футболистът почувства болка след изчистване на топката в мача с Атлетик Билбао и веднага поиска смяна, тъй като не можеше да продължи играта. На негово място влезе Раул Асенсио. Засега няма информация за точния характер на контузията и очаквания период за възстановяване на защитника.

Реал Мадрид спечели този мач с категоричното 3:0 и прибави ценни три точки в актива си. Ако травмата на Александър-Арнолд се окаже тежка обаче, това ще е сериозен удар за треньора на "белия балет" Чаби Алонсо за предстоящите важни сблъсъци, които предстоят.

Снимки: Gettyimages

