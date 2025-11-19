Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
  3. Кроос за Винисиус: Много пъти съм му казвал да спре да дразни

Кроос за Винисиус: Много пъти съм му казвал да спре да дразни

  • 19 ное 2025 | 13:49
  • 654
  • 0
Кроос за Винисиус: Много пъти съм му казвал да спре да дразни

Дългогодишният полузащитник на Реал Мадрид Тони Кроос отново коментира добрия си приятел от “Бернабеу” Винисиус Жуниор, с когото играха рамо до рамо в продължение на шест години. Германецът, който се оттегли от футбола миналата година, си спомни, че поведението на бразилеца — неговите театрални жестове, провокации и постоянни сблъсъци със съперници и фенове — го е притеснявало още докато са били съотборници на терена.

“В такива моменти много пъти съм му казвал, че това е достатъчно и трябва да спре, защото оставаш с усещането, че заради начина му на действие отборът в крайна сметка страда. Разбираемо е, че може да дразни, било то съперник, съдия или публиката“, заяви Кроос в Дюселдорф, където коментира мачове от турнира Icon League.

Той обясни, че това напрежение не е оставало само на индивидуално ниво, а е засягало колективното представяне. Според бившия полузащитник усещането в съблекалнята е било ясно: „Като отбор имаш впечатлението, че всичко се обръща срещу целия тим заради случващото се около него“. За световния шампион от 2014 г. конфликтите около Винисиус са отклонявали фокуса и са усложнявали работата на останалите.

Германецът добави, че в много случаи се е опитвал да успокои нападателя по време на мачове, за да защити както динамиката на отбора, така и самата игра на бразилеца.

“Много пъти съм се опитвал да го успокоя на терена, най-вече за да не излезе от собствения си ритъм, защото понякога се случваше. Винаги съм му казвал: ‘Ти си толкова добър, че всичко това не ти е нужно’, добави Кроос.

Тони Кроос защити Винисиус
Тони Кроос защити Винисиус
Следвай ни:

Още от Футбол свят

Ювентус възобновява интереса си към Гранит Джака

Ювентус възобновява интереса си към Гранит Джака

  • 19 ное 2025 | 07:32
  • 1837
  • 0
Барселона се включва в битката за Марк Геи

Барселона се включва в битката за Марк Геи

  • 19 ное 2025 | 07:01
  • 2625
  • 1
Новият план на Флорентино Перес за Реал Мадрид

Новият план на Флорентино Перес за Реал Мадрид

  • 19 ное 2025 | 06:35
  • 4349
  • 3
Санчо преговаря с клубове от Турция

Санчо преговаря с клубове от Турция

  • 19 ное 2025 | 06:04
  • 3756
  • 0
Рабио поднови тренировки, има и други добри новини в Милан

Рабио поднови тренировки, има и други добри новини в Милан

  • 19 ное 2025 | 05:29
  • 2708
  • 0
Италия се срина до най-ниската позиция в ранглистата от 2020 година насам

Италия се срина до най-ниската позиция в ранглистата от 2020 година насам

  • 19 ное 2025 | 04:57
  • 5889
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ради Кирилов: Ще се стремим към титлата, Суперкупата и Купата на България

Ради Кирилов: Ще се стремим към титлата, Суперкупата и Купата на България

  • 19 ное 2025 | 14:30
  • 1531
  • 3
България може! Треснахме Грузия

България може! Треснахме Грузия

  • 18 ное 2025 | 23:38
  • 145128
  • 583
Левски гостува на Лас Палмас в Шампионската лига

Левски гостува на Лас Палмас в Шампионската лига

  • 19 ное 2025 | 10:06
  • 5500
  • 5
Сашо Станков: Отдавна сме на дъното и седим там

Сашо Станков: Отдавна сме на дъното и седим там

  • 19 ное 2025 | 10:28
  • 3608
  • 6
Ботев (Пд) поиска среща между БФС, клубовете и телевизията

Ботев (Пд) поиска среща между БФС, клубовете и телевизията

  • 19 ное 2025 | 11:42
  • 3915
  • 18
Кой отива на Мондиала и кой ще играе бараж?

Кой отива на Мондиала и кой ще играе бараж?

  • 18 ное 2025 | 23:52
  • 33545
  • 31