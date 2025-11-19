Кроос за Винисиус: Много пъти съм му казвал да спре да дразни

Дългогодишният полузащитник на Реал Мадрид Тони Кроос отново коментира добрия си приятел от “Бернабеу” Винисиус Жуниор, с когото играха рамо до рамо в продължение на шест години. Германецът, който се оттегли от футбола миналата година, си спомни, че поведението на бразилеца — неговите театрални жестове, провокации и постоянни сблъсъци със съперници и фенове — го е притеснявало още докато са били съотборници на терена.

“В такива моменти много пъти съм му казвал, че това е достатъчно и трябва да спре, защото оставаш с усещането, че заради начина му на действие отборът в крайна сметка страда. Разбираемо е, че може да дразни, било то съперник, съдия или публиката“, заяви Кроос в Дюселдорф, където коментира мачове от турнира Icon League.

Той обясни, че това напрежение не е оставало само на индивидуално ниво, а е засягало колективното представяне. Според бившия полузащитник усещането в съблекалнята е било ясно: „Като отбор имаш впечатлението, че всичко се обръща срещу целия тим заради случващото се около него“. За световния шампион от 2014 г. конфликтите около Винисиус са отклонявали фокуса и са усложнявали работата на останалите.

Германецът добави, че в много случаи се е опитвал да успокои нападателя по време на мачове, за да защити както динамиката на отбора, така и самата игра на бразилеца.

“Много пъти съм се опитвал да го успокоя на терена, най-вече за да не излезе от собствения си ритъм, защото понякога се случваше. Винаги съм му казвал: ‘Ти си толкова добър, че всичко това не ти е нужно’, добави Кроос.

