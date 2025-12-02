Нико Петров: Левски разгроми Септември през второто полувреме, но първото бе най-добрата игра на тима при Матич

Силната продукция на Левски през второто полувреме срещу Септември доведе до най-убедителната победа на тима през сезона – 7:0. Въпреки гръмкия резултат, анализът на Нико Петров в студиото на Sportal.bg поставя акцент върху проблемите на „сините“ преди почивката – недостатъчен синхрон в пресата, трудности при затварянето на зоните и работа между линиите.

„При 7:0 най-нормалното нещо, което могат да си помислят хората е, че отборът победител е смазал противника. Това наистина бе така, само че това се случи през второто полувреме. Най-лесно е да говориш за отбора победил 7:0, по-трудно е да видиш нещата, които куцаха и нещата, заради които не вървеше играта на Левски през първото полувреме и къде “сините” изпитваха затруднения, както през първата част в мача с Черно море.“

Той постави особен акцент върху поведението на атакуващите футболисти при пресата:

„Ролята на Сангаре и Сула, когато отборът опитва да пресира и затваря противниковите защитници, е голяма и ключът да затрудниш тима е именно да проиграваш тях двамата. Тяхната преса и затваряне не им се получаваше добре като синхрон.“

„Идеята на съперниковия отбор е често да сменя фронта на атаката. Когато топката е в десния краен защитник, тя трябва да бъде подадена на вътрешен полузащитник и оттам бързо да стигне до лявата зона. За да не се стига до това преместване, ролята е на Сангаре и Сула. Виждаме позицията на Сула, когато топката е подадена към Кубрат Йонашчъ – нито пази Галин Иванов, нито Йонашчъ. Сангаре е затворил дясно стоящия централен защитник Мартин Христов и не дава възможност за върната топка към него. Така свободен остава Валънтайн. Чрез Йонашчъ топката стига до Валънтайн и след това той има голямо пространство пред себе си. Това бе идеята на Септември, която затрудни Левски", даде конкретни примери от първата част бившият полузащитник.

По думите му Септември е направил най-силното си полувреме под новия си треньор:

„Това бе най-добрата продукция, откакто е новият треньор на Септември, и след Черно море това е отборът, който най-много затрудни Левски през първата част.“

„Тук е сменен флангът, топката чрез Галин Иванов е отишла в Мартин Христов, който вече е превзел много пространство, за да търси подаване. Сангаре отново догонва. Вместо Сула да отиде да среща Мартин Христов, Сангаре на опорния халф, те отново не си препредават ролите и Сангаре отново догонва", продължи разбора Петров.

В анализа си той обърна внимание и на проблем, който Хулио Веласкес вече призна – играта между линиите:

„Завършвам с нещо, което Веласкес сам изтъкна като проблем на пресконференцията след мача, а именно играта между линиите, с която Левски не можаха да се справят. Виждаме линията на защитата и линията на халфовете и Фонтейн сам между тях. Така той дава числено преимущество – той е дясно крило, а влиза в средата“, каза Нико, бившият полузащитник на „сините“.

В края анализаторът направи паралел с предстоящия съперник и отбеляза важен детайл от работата на Ратко Достнич:

„Ратко Достанич залага на добра игра в защита и там не прави компромиси. В атака може да се стига до положения и чрез индивидуални отигравания, но в играта в защита не прави компромиси. Според мен Славия 100% ще бъде добре организиран в защита.“

Левски демонстрира мощ и класа след почивката, но анализът на Нико Петров показва откъде тръгват проблемите и как противник с добра структура може да създаде сериозни неудобства. Именно коригирането на тези детайли ще определи дали тимът на Веласкес ще продължи да доминира с такава убедителност.