11-те на Левски и Септември, без промени в състава на "сините"

Слушай на живо: Левски - Септември (София)

Станаха ясни стартовите състави на Левски и Септември (София), които се изправят един срещу друг в двубой от 17-ия кръг на efbet Лига. Мачът на “Герена” стартира в 17:30 часа.

“Сините” се нуждаят от победа, ако искат да си върнат преднината от осем точки на върха. Към момента столичани са с 38 точки, докато ЦСКА 1948 е с 33. Септември от своя страна не се намира в добра серия и е записал три загуби в последните си пет мача. Отборът на Славко Матич се намира на предпоследното място.

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес не прави нито една промяна в стартовия си състав от победата миналия кръг срещу Монтана (5:1). Светослав Вуцов застава под рамките на вратата, а пред него в защита ще действат Майкон, Макун, Кристиан Димитров и Никола Серафимов. Акрам Бурас и Георги Костадинов ще дирижират в центъра на терена, а Евертон Бала и Алдаир ще действат по двете крила. Мустафа Сангаре води атаката на “сините”, а Мазир Сула ще играе зад него.

Славко Матич няма особени проблеми в стартовия си състав, като прави четири промени в сравнение с миналия кръг. Янко Георгиев ще пази вратата на столичани, а пред него в защита ще действат Божидар Томовски, Кубрат Йонашчъ, Мартин Христов и Валентин Озорнвафор. Матео Стаматов и Стоян Стоичков ще се подвизават в центъра, а Николас Фонтейн и Мойсес Пара са по крилата. Галин Иванов застава зад централния нападател Бертранд Фурие.

ЛЕВСКИ - СЕПТЕМВРИ

Стартови състави:

Левски: 92. Светослав Вуцов, 3. Майкон, 4. Кристиан Макун, 12. Мустафа Сангаре, 17. Евертон Бала, 21. Алдаир, 22. Мазир Сула, 31. Никола Серафимов, 47. Акрам Бурас, 50. Кристиан Димотров, 70. Георги Костадинов;

Септември: 1. Янко Георгиев, 33. Галин Иванов, 20. Божидар Томовски, 4. Мартин Христов, 26. Валентин Озорнвафор, 9. Бертранд Фурие, 13. Кубрат Йонашчъ, 17. Николас Фонтейн, 28. Стоян Стоичков, 30. Матео Стаматов, 7. Мойсес Пара.