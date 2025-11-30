Левски ще си връща осемте точки преднина с едно наум срещу създаващия му проблеми Септември

Слушай на живо: Левски - Септември (София)

Днес Левски и Септември излизат в мач от 17-ия кръг на efbet Лига, който ще се проведе от 17:30 часа на стадион “Георги Аспарухов”.

Преди този кръг “сините” имаха преднина от 8 точки пред втория ЦСКА 1948 и със сигурност ще искат да си я върнат след вчерашната победа на “червените” над Берое.

Под сериозен въпрос за този сблъсък е една от звездите на Левски - Радослав Кирилов, а също така и Карл Фабиен. Преди два дни наставникът на родния гранд Хулио Веласкес сподели, че те са възстановени от своите травми, но до последно ще мисли дали да им даде минути в двубоя срещу Септември, или пък да ги запази за тежкото гостуване на Славия след четири дни.

“Сините” нямат проблеми с други контузени или наказани, но пък се изправят срещу отбор, който им създава доста проблеми в последно време.

Преди година именно Септември сътвори сензацията на 15-ия кръг в тогавашното първенство, тъй като изненадващо надделя с 3:2 на “Герена”. С два гола се отличи Борислав Рупанов, а един добави Асен Чандъров. Именно този двубой убеди Левски да върне Рупанов в “сините” редици и не е изключено днес да се появи от пейката, а защо не и като титуляр за лидера в първенството. Чандъров пък вече е футболист на Черно море и също няма да тормози състава на Веласкес.

От своя страна Септември показва съживяване през последните два кръга под ръководството на Славко Матич. Първо софиянци изненадаха с 4:1 като гост Спартак (Варна), а преди седмица дадоха сериозен отпор на шампиона Лудогорец, макар че допуснаха домакинско поражение с 0:2.

Това, както и мачът между Левски и Септември в началото на сезона, би трябвало да държи нащрек “сините”. Тогава те спечелиха изключително трудно с 2:1 след обрат срещу далеч по-скромния си съперник. Победното попадение вкара Мустафа Сангаре от дузпа в 82-ата минута, като преди това Ради Кирилов бе изравнил в 69-ата.