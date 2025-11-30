Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Левски ще си връща осемте точки преднина с едно наум срещу създаващия му проблеми Септември

Левски ще си връща осемте точки преднина с едно наум срещу създаващия му проблеми Септември

  • 30 ное 2025 | 07:38
  • 875
  • 1
Левски ще си връща осемте точки преднина с едно наум срещу създаващия му проблеми Септември
Слушай на живо
Слушай на живо: Левски - Септември (София)

Днес Левски и Септември излизат в мач от 17-ия кръг на efbet Лига, който ще се проведе от 17:30 часа на стадион “Георги Аспарухов”.

Преди този кръг “сините” имаха преднина от 8 точки пред втория ЦСКА 1948 и със сигурност ще искат да си я върнат след вчерашната победа на “червените” над Берое.

Под сериозен въпрос за този сблъсък е една от звездите на Левски - Радослав Кирилов, а също така и Карл Фабиен. Преди два дни наставникът на родния гранд Хулио Веласкес сподели, че те са възстановени от своите травми, но до последно ще мисли дали да им даде минути в двубоя срещу Септември, или пък да ги запази за тежкото гостуване на Славия след четири дни.

“Сините” нямат проблеми с други контузени или наказани, но пък се изправят срещу отбор, който им създава доста проблеми в последно време.

Преди година именно Септември сътвори сензацията на 15-ия кръг в тогавашното първенство, тъй като изненадващо надделя с 3:2 на “Герена”. С два гола се отличи Борислав Рупанов, а един добави Асен Чандъров. Именно този двубой убеди Левски да върне Рупанов в “сините” редици и не е изключено днес да се появи от пейката, а защо не и като титуляр за лидера в първенството. Чандъров пък вече е футболист на Черно море и също няма да тормози състава на Веласкес.

От своя страна Септември показва съживяване през последните два кръга под ръководството на Славко Матич. Първо софиянци изненадаха с 4:1 като гост Спартак (Варна), а преди седмица дадоха сериозен отпор на шампиона Лудогорец, макар че допуснаха домакинско поражение с 0:2.

Това, както и мачът между Левски и Септември в началото на сезона, би трябвало да държи нащрек “сините”. Тогава те спечелиха изключително трудно с 2:1 след обрат срещу далеч по-скромния си съперник. Победното попадение вкара Мустафа Сангаре от дузпа в 82-ата минута, като преди това Ради Кирилов бе изравнил в 69-ата.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Хикс в Исперих

Хикс в Исперих

  • 29 ное 2025 | 21:58
  • 1180
  • 2
Доростол бие в Търговище

Доростол бие в Търговище

  • 29 ное 2025 | 21:45
  • 1272
  • 0
Партизан и Карабельов дръпнаха на върха след бой по средняк

Партизан и Карабельов дръпнаха на върха след бой по средняк

  • 29 ное 2025 | 21:43
  • 1318
  • 0
Волов Шумен 2007 громи в Добрич

Волов Шумен 2007 громи в Добрич

  • 29 ное 2025 | 21:36
  • 931
  • 1
Четири червени картона в Димитровград, Атлетик се радва

Четири червени картона в Димитровград, Атлетик се радва

  • 29 ное 2025 | 21:16
  • 863
  • 0
Созопол си тръгна от Раковски с точките

Созопол си тръгна от Раковски с точките

  • 29 ное 2025 | 21:03
  • 532
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Данило донесе легендарен триумф на Фламенго в Копа Либертадорес

Данило донесе легендарен триумф на Фламенго в Копа Либертадорес

  • 30 ное 2025 | 01:11
  • 11717
  • 14
Четвърта поредна победа или издънка срещу последния за Славия

Четвърта поредна победа или издънка срещу последния за Славия

  • 30 ное 2025 | 07:15
  • 530
  • 0
Хьогмо трябва да продължи победната серия

Хьогмо трябва да продължи победната серия

  • 30 ное 2025 | 07:55
  • 329
  • 0
ЦСКА продължава да лети при Янев, разправи се брутално със Спартак за седма поредна победа

ЦСКА продължава да лети при Янев, разправи се брутално със Спартак за седма поредна победа

  • 29 ное 2025 | 19:29
  • 87598
  • 373
Милан изтръгна нова важна победа, късна намеса на ВАР вбеси Алегри и Лацио

Милан изтръгна нова важна победа, късна намеса на ВАР вбеси Алегри и Лацио

  • 29 ное 2025 | 23:51
  • 11575
  • 42