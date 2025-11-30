11-те на Славия и Добруджа

Славия посреща Добруджа в първия неделен двубой от efbet Лига. Срещата на стадион "Александър Шаламанов" в столицата ще започне с първия съдийски сигнал на Радослав Гидженов в 12:30 часа.

Славия се намира в подем, като момчетата на треньора Ратко Достанич регистрираха три поредни победи в шампионата, което ги качи в горната половина на класирането. "Белите" удариха последователно Септември (София), Монтана и Ботев (Враца), като сега излизат като фаворити срещу последния в подреждането.

СЛАВИЯ: 12. Леви Нтумба, 6. Мартин Георгиев, 4. Никола Савич, 24. Лазар Марин, 20. Жордан Семедо, 71. Кристиян Стоянов, 8. Исак Соле, 73. Иван Минчев /к/, 18. Кристиян Балов, 77. Емил Стоев, 10. Янис Гермуш



Треньор: Ратко Достанич



ДОБРУДЖА: 13. Галин Григоров, 15. Богдан Костов, 22. Джонатан Хуртадо, 37. Венцислав Керчев, 77. Матеус Леони, 23. Малик Фал, 7. Антон Иванов, 8. Лукас Кардозо, 31. Андриан Димитров, 35. Ди Матео Ловрич, 82. Томаш Силва



Треньор: Атанас Атанасов



Съдия: Радослав Гидженов