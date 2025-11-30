Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Левски разгроми Септември със 7:0 и възстанови аванса си от осем точки на върха
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Сула: Трябва да мислим за титлата, защото сме Левски

Сула: Трябва да мислим за титлата, защото сме Левски

  • 30 ное 2025 | 19:37
  • 1528
  • 0
Сула: Трябва да мислим за титлата, защото сме Левски

Халфът на Левски Мазир Сула вкара първите си два гола в първенството при домакинската победа на неговия отбор със 7:1 над Септември. След срещата халфът обяви, че "сините" трябва да мислят за титлата.

"Беше много трудно през първата част. Знаем, че Септември играе добър футбол и е с добри играчи. Опитахме се да променим нещо през втората част и се получи. Продължаваме да натискаме.

Може би най-добрият гол в кариерата ми. Знам, че имам добър удар, стрелях и се получи.

Трябва да мислим за титлата, защото сме Левски. Знаем, че пътят е дълъг и трябва да мислим мач за мач. Надявам се да останем така до края на годината", каза щастливият Сула.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

"Синята" лавина се развихри и смачка Септември за най-убедителната си победа от старта на сезона

"Синята" лавина се развихри и смачка Септември за най-убедителната си победа от старта на сезона

  • 30 ное 2025 | 19:23
  • 72273
  • 442
Обявеният преди дни нов анализатор на ЦСКА 1948 напусна клуба

Обявеният преди дни нов анализатор на ЦСКА 1948 напусна клуба

  • 30 ное 2025 | 18:26
  • 1162
  • 0
Билетите за Лудогорец - ПАОК в продажба от утре

Билетите за Лудогорец - ПАОК в продажба от утре

  • 30 ное 2025 | 18:18
  • 561
  • 0
Хикс в Суворово

Хикс в Суворово

  • 30 ное 2025 | 17:56
  • 380
  • 0
Марица (Милево) победи дубъла на Локомотив в Пловдив

Марица (Милево) победи дубъла на Локомотив в Пловдив

  • 30 ное 2025 | 17:50
  • 393
  • 0
Дубълът на Черно море вкара пет пъти на СФК Светкавица 2014

Дубълът на Черно море вкара пет пъти на СФК Светкавица 2014

  • 30 ное 2025 | 17:42
  • 364
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

"Синята" лавина се развихри и смачка Септември за най-убедителната си победа от старта на сезона

"Синята" лавина се развихри и смачка Септември за най-убедителната си победа от старта на сезона

  • 30 ное 2025 | 19:23
  • 72273
  • 442
Стратегически гаф на Макларън подари победа в Катар на Макс Верстапен

Стратегически гаф на Макларън подари победа в Катар на Макс Верстапен

  • 30 ное 2025 | 19:29
  • 25695
  • 16
Лудогорец се завръща! Чочев оглави голмайсторската листа

Лудогорец се завръща! Чочев оглави голмайсторската листа

  • 30 ное 2025 | 16:55
  • 42074
  • 122
Ливърпул понадигна глава, след като Слот взе важни решения, а Исак се отпуши

Ливърпул понадигна глава, след като Слот взе важни решения, а Исак се отпуши

  • 30 ное 2025 | 17:58
  • 25613
  • 23
Челси 1:1 Арсенал, Мерино изравнява

Челси 1:1 Арсенал, Мерино изравнява

  • 30 ное 2025 | 18:29
  • 9416
  • 32
Страхотен дебют! Първи точки за Никола Цолов във Формула 2

Страхотен дебют! Първи точки за Никола Цолов във Формула 2

  • 30 ное 2025 | 15:18
  • 24767
  • 9