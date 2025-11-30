Сула: Трябва да мислим за титлата, защото сме Левски

Халфът на Левски Мазир Сула вкара първите си два гола в първенството при домакинската победа на неговия отбор със 7:1 над Септември. След срещата халфът обяви, че "сините" трябва да мислят за титлата.

"Беше много трудно през първата част. Знаем, че Септември играе добър футбол и е с добри играчи. Опитахме се да променим нещо през втората част и се получи. Продължаваме да натискаме.

Може би най-добрият гол в кариерата ми. Знам, че имам добър удар, стрелях и се получи.

Трябва да мислим за титлата, защото сме Левски. Знаем, че пътят е дълъг и трябва да мислим мач за мач. Надявам се да останем така до края на годината", каза щастливият Сула.