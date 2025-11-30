Популярни
Левски разгроми Септември със 7:0 и възстанови аванса си от осем точки на върха
Веласкес: Имахме глад до последната минута! Чувствам се благословен

  30 ное 2025 | 19:48
  • 1073
  • 0

Наставникът на Левски Хулио Веласкес похвали отбора си след 7:0 срещу Септември (София) в efbet Лига.

"Превъзхождахме първото полувреме, но в дадени моменти изпитвахме затруднения с тримата офанзивни футболисти от техния отбор. В момента, в който бяха в нашата половина, имаха ситуации за гол. Но създадохме доста положения, три-четири, на бърза контраатака. Липсваше ни контрол през притежание на топката през първата част.

"Синята" лавина се развихри и смачка Септември за най-убедителната си победа от старта на сезона

Продължихме през втората част с бързите действия, притежавахме топката в противниковото поле, доста висок процент на ефективност през второто полувреме. Искам да отлича глада и енергията, с която играхме до последната минута. Няма да се уморя да казвам, че е невероятно, че имам този качествен човешки материал, изключително привилегирован съм да съм треньор на този колектив.

3 Левски 7:0 Септември

Да не забравяме да благодарим и на публиката, която ни подкрепи в този дъждовен ден. Не само за подкрепата, а и за топлото отношение, което показват към нас. Всички тренират по невероятен начин, лесно е да избирам състав, всичко могат да попадат в единайсеторката. Ще анализираме предстоящата среща и ще търсим да извадим най-доброто, всички имат шанс да започнат. Това не е проблем, чувствам се благословен.

Сула: Трябва да мислим за титлата, защото сме Левски

Трябва да сме скромно стъпили на земята и да се благодарим за топлото отношение, без да забравяме, че основна заслуга за това имат играчите, благодаря на тях - имаме невероятни дни. Връзката с публиката е нещо невероятно, много красиво. Не само в дните, в които играем, навън или вкъщи, чувстваме се невероятно. Всеки ден се опитваме да правим нещата отговорно", каза испанският треньор на "сините".

"Синята" лавина се развихри и смачка Септември за най-убедителната си победа от старта на сезона
  • 30 ное 2025 | 19:23

  30 ное 2025 | 19:23
  • 72312
  • 442
Обявеният преди дни нов анализатор на ЦСКА 1948 напусна клуба
  • 30 ное 2025 | 18:26

Билетите за Лудогорец - ПАОК в продажба от утре

Хикс в Суворово

Марица (Милево) победи дубъла на Локомотив в Пловдив
  • 30 ное 2025 | 17:50

