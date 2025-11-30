Популярни
Рилдо: От дете мечтая да играя на толкова студено

  • 30 ное 2025 | 20:31
  • 1173
  • 0

Атакуващият футболист на Левски Рилдо говори пред медиите на "Герена" след победата със 7:0 над Септември (София). Бразилецът вкара своя първи гол със синия екип.

"Синята" лавина се развихри и смачка Септември за най-убедителната си победа от старта на сезона
"Винаги това ти дава увереност. Считам, че в следващите мачове ще дам най-доброто от себе си и ще покажа това, което мога. Много съм щастлив! Сигурен съм, че се вижда, че всеки мач се раздавам и затова ме подкрепяха по този начин. Ние работим за това.

Ще се стараем да продължим фокусирани, тъй като знам, че от доста време клубът не е бил в тази позиция. Трябва да свиквам със студеното време, трудно се играе на толкова студено, но от дете мечтая да играя на толкова студено. В Бразилия не е толкова студено", каза с усмивка Рилдо.

