Рилдо: От дете мечтая да играя на толкова студено

Атакуващият футболист на Левски Рилдо говори пред медиите на "Герена" след победата със 7:0 над Септември (София). Бразилецът вкара своя първи гол със синия екип.

"Синята" лавина се развихри и смачка Септември за най-убедителната си победа от старта на сезона

"Винаги това ти дава увереност. Считам, че в следващите мачове ще дам най-доброто от себе си и ще покажа това, което мога. Много съм щастлив! Сигурен съм, че се вижда, че всеки мач се раздавам и затова ме подкрепяха по този начин. Ние работим за това.

Веласкес: Имахме глад до последната минута! Чувствам се благословен

Ще се стараем да продължим фокусирани, тъй като знам, че от доста време клубът не е бил в тази позиция. Трябва да свиквам със студеното време, трудно се играе на толкова студено, но от дете мечтая да играя на толкова студено. В Бразилия не е толкова студено", каза с усмивка Рилдо.