Славко Матич: Всички трябва да се погледнат в очите и да си кажат кой иска и кой не иска

Наставникът на Септември Славко Матич говори след тежката загуба на своя тим от Левски. Столичани отстъпиха с 0:7 от “сините” като гости.

"Синята" лавина се развихри и смачка Септември за най-убедителната си победа от старта на сезона

“Можем да говорим от двете страни, До принудителната смяна и контузията на Фонтен и до автогола играхме добре. Влязохме силно, имахме положения. Второто полувреме се объркаха много неща. Най-големият минус е контузията на Николас.

Трябваше малко и късмет. Не обичам, когато се гонят футболисти, мога да правя тактика, но трябва да се замислят. Направи грешка, втори фал и останахме с 10 души. Беше трудно второто полувреме.

Всеки мач е важен. Всички трябва да се погледнат в очите и да си кажат кой иска и кой не иска. Не съм свикнал да губя по този начин. Футболистите, които влизат, трябва да дават нещо на отбора”, заяви Матич.