Славко Матич: Всички трябва да се погледнат в очите и да си кажат кой иска и кой не иска

Левски разгроми Септември със 7:0 и възстанови аванса си от осем точки на върха
  1. Sportal.bg
  2. Септември (София)
  • 30 ное 2025 | 19:50
  • 320
  • 0

Наставникът на Септември Славко Матич говори след тежката загуба на своя тим от Левски. Столичани отстъпиха с 0:7 от “сините” като гости.

“Можем да говорим от двете страни, До принудителната смяна и контузията на Фонтен и до автогола играхме добре. Влязохме силно, имахме положения. Второто полувреме се объркаха много неща. Най-големият минус е контузията на Николас.

Трябваше малко и късмет. Не обичам, когато се гонят футболисти, мога да правя тактика, но трябва да се замислят. Направи грешка, втори фал и останахме с 10 души. Беше трудно второто полувреме.

Всеки мач е важен. Всички трябва да се погледнат в очите и да си кажат кой иска и кой не иска. Не съм свикнал да губя по този начин. Футболистите, които влизат, трябва да дават нещо на отбора”, заяви Матич.

