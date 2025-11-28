Веласкес с коментар за Лудогорец, заяви: Осемте точки преднина не ми вдъхват абсолютно нищо

Насатвникът на Левски Хулио Веласкес застана днес пред медиите, за да говори преди предстоящото домакинство на Септември. Брифингът стартира от 16:00 часа на "Герена" и бе проследен на живо в Sportal.bg.

На него Веласкес бе попитан дали се притеснява от силната игра и победата на Лудогорец над Селта, на което треньорът на "сините" отговори, че е на друго мнение. Споредн него е добре за първенството и България както разградчани, така и останалите родни тимове да печелят срещите си в Европа.



Веласкес допълни, че осемте точки преднина пред втория в класирането не му вдъхват абсолютно нищо.

Срещата между Левски и Септември ще се проведе в неделя (30 ноември) от 17:30 часа.

"Лесно няма как да бъде. Нямам представа кой може да си представи, че има лесни мачове. Ние уважаваме всички противници. За да спечелим, трябва да играем добре, да дадем най-доброто от себе си. В което и да е първенство по света, помислиш ли си, че има лесни мачове, тотално си се объркал. Наясно сме, че трябва да победим, но за да го сторим, трябва да направим нещата добре. Изправяме се срещу противник, който можеше да вземе нещо от последния мач срещу Лудогорец.

Уважение към всички, скромни и с желание да вземем трите точки", започна Веласкес.



"Какво можем да научим от баскетболния мач между Апоел и Реал, на който присъствахме? Това са тотално различни неща. Баскетболът е прекрасен спорт, но е различен от футбола. За държава като България е добре да има такива мачове", отговори на баскетболен въпрос треньорът на "сините", след което се върна към футбола.

"Кирилов и Фабиен вече се готвят нормално. Имаме една тренировка и утре ще вземем решение дали да попаднат в групата, или да направят още някоя тренировка. Другите играчи са в перфектна кондиция.

Осемте точки преднина не ми вдъхват абсолютно нищо. Предстои мач и това кой къде е в класирането не ти дава преимущество. Остава още много време до края на сезона. Винаги можем да подобрим някъде нещо. Смятам, че играем доста добре, но позицията във временното класиране не може да ни отколни от фокуса какво представляваме и къде искаме да отидем. Единствената ни цел е следващият мач.

Със сигурност сме анализирали Септември, както и всеки мач за първенство, турнира за купата или всяко друго състезание. Това е наше задължение. Всеки мач е различен. Преди една година е било едно, а днес е съвсем друго положението. Винаги анализираме противника, за да видим слабите и силните страни, за да се опитаме да контролираме нещата според нашите възможности и това да ни доближи до резултат. Практикуваме спорт, в който често нещата не зависят от теб.

Възможно е всеки един да започне като титуляр. Посланието не ми се е променило. Всичко зависи от това, което показват футболистите в тренировъчния процес. Всички тренират много добре и затова всеки един има възможност да започне мача", обяви Веласкес, който бе попитан и за снощната победа на Лудогорец над Селта с 3:2.

"Не ме притеснява победата на Лудогорец над Селта. Точно обратното - това е добре за страната и първенството. Имаме различна гледна точка. Колкото по-добре се представят отборите в Европа, толкова по-добре за държавата. Това говори много добре за първенството и България", завърши испанският специалист.