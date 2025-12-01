Флик обясни за разговора с Рафиня и обяви новини за Педри и Араухо

Наставникът на Барселона Ханзи Флик говори пред медиите преди утрешното домакинско дерби срещу Атлетико Мадрид от междинния кръг в Ла Лига. Каталунците записаха четири поредни победи и излязоха начело в класирането. Хората на Диего Симеоне също са в отлична форма и имат 7 поредни победи във всички турнири, като са само на 3 точки зад “блаугранас”.

Hansi Flick: "Atleti? We have to play at our very best against this team. They are one of the best teams in Europe."



"They have a lot of quality and have raised that level in the transfer market. I like watching them play, they have a very good attack." pic.twitter.com/ZpIs93N3K4 — Barça Universal (@BarcaUniversal) December 1, 2025

“Играем срещу фантастичен отбор с един от най-добрите треньори. Трябва да повишим нивото си. Ще бъде труден мач. Всички трябва да работим усилено. Ако погледнете таблицата, има някои много добри отбори, които са там, готови. В една и съща лодка сме. Връщаме си играчи. Трябва да повишим нивото си. Те са един от най-добрите отбори в Европа, с голямо качество, и се подобриха с летния трансферен прозорец. Харесва ми да ги гледам как играят, защото са много добри в атака... въпреки че и ние имаме качество и нашата работа е да го покажем.

Имаме качество и искаме да го видим. Казах го след мача с Алавес. Допуснахме твърде много грешки. Обикновено имаме качеството да контролираме играта и това е, което ми липсваше в последните мачове”, започна Флик.

🚨 Hansi Flick: "The image with Raphinha? It would be good to win the first match against a big team. I was disappointed after the match, because we saw two red cards."



"When we scored the third, they pulled out the red to Marcus and I was arguing with him."



"He's my friend,… pic.twitter.com/8S1e7BGqoJ — Barça Universal (@BarcaUniversal) December 1, 2025

След това германецът продължи с новините около отбора. “Педри е готов да започне. Роналд Араухо не може да играе и преживява личен проблем, моля, уважение към него. Рафиня може да играе цял мач. Тер Стеген? Не е моментът да говорим за това. Той не е готов да играе. Трябва да изчакаме и да предприемем следващите стъпки”.

Разговорът с Рафиня? Забавно е как се разви този мач. Бях разочарован, защото губихме притежание на топката толкова много пъти, получихме два червени картона (б.ред. - става въпрос за помощниците на Флик), когато вкарахме третия гол. Маркус Зорг е мой приятел, най-важният човек, когото имам тук - и държах този разговор в ума си. Исках да си почина; не исках да споря. Но съм добре и съм готов за всичко, което клубът ми поднесе.

🚨 Hansi Flick: "Pedri could start tomorrow." pic.twitter.com/Cd2LCohiTk — Barça Universal (@BarcaUniversal) December 1, 2025

“Имаме същия натиск като миналия сезон. Вече казахме, че тази година ще бъде по-трудна, защото всеки иска да победи шампионите. На първо място сме, но не сме в най-добрата си форма. И трябва да се върнем към това. Този сезон имахме много контузии. Никога не сме се оправдавали. Но се нуждаем от повече минути със стартовия състав, защото миналият сезон беше идеалният пример. Имахме Педри, имахме Де Йонг, имахме защитниците, които винаги бяха едни и същи... Имахме тази постоянство, която се мъчим да постигнем тази година", каза още Флик.

