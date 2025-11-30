В Барселона недоволни, въпреки победата - разговор между Флик и Рафиня го доказва

Ханзи Флик не остана напълно доволен след победата срещу Алавес (3:1) на „Спотифай Камп Ноу“. Треньорът на Барселона призна на пресконференцията, че все още очаква по-голямо колективно подобрение, за да може отборът да развие напълно игровата си идея. Камерите на DAZN уловиха неговото безпокойство веднага след последния съдийски сигнал, когато разменяше реплики с Рафиня.

Барселона си подари измъчена победа

Със сериозно изражение и поглед, вперен в нищото, Флик поклати глава няколко пъти в знак на несъгласие към Рафиня, като изглеждаше видимо засегнат – сякаш не бе доволен от показаното срещу Алавес. Според информация на TV3 обаче, изражението на Флик било свързано не толкова с играта, колкото с реакцията на съдиите и липсата им на комуникация – хроничен проблем. Ортис Ариас изгони за протести неговите помощници: Хосе Рамон де ла Фуенте в 65-ата минута и Маркус Зорг в 90-ата. На пресконференцията треньорът на Барса изрази недоволството си: „Попитах четвъртия съдия какво се е случило, а той ми каза ‘нищо’. Липсваше ми малко комуникация с него. Ако ми беше казал да успокоя пейката, щях да го направя.“

Рафиня бе попитан за разговора си с Флик и бразилецът призна, че „треньорът усети, че можехме да направим много повече на терена“, което е предизвикало притеснение у наставника на Барселона.

„Като играчи и ние знаем, че можем да се справяме по-добре. Според него отборът не играе в най-добрата си версия. И аз мисля така – не сме в най-добрата си форма и трябва да се подобрим много. Най-важното днес беше да вземем победата. Лошите неща, които правим, имаме време да ги поправим. Сигурен съм, че ще се върнем към най-добрата си версия и ще печелим, играейки добре. Но ако има мачове, в които трябва да играем зле, но да печелим – все ми е едно. Важното е да печелим“, заяви Рафиня относно разговора с Флик.

Флик също говори за Рафиня в пресзалата, подчертавайки, че бразилецът „ни дава много динамика и е много важен“, добавяйки, че „е прекрасно да го имаме отново“. Играч №11 е ключов елемент в това машината на Барса под ръководството на Флик да работи в добра динамика, обобщават от "Мундо депортиво".

Снимки: Imago