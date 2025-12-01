Деко: Когато имате футболисти като Ямал, Кубарси, Гави и Балде, не нужно да купувате играчи

Спортният директор на Барселона Деко изрази несъгласие с теорията, че клубът дава повече шанс на своите играчи от академията само заради лошото си финансово състояние. Той назова футболисти като Ламин Ямал, Гави, Пау Кубарси, Алехандро Балде и Марк Касадо, които имат достатъчно качества да играят в Барселона, вместо клубът да търси на пазара футболисти на техните позиции.

“Гледната точка на един спортен директор е, че първо трябва да погледнете какво имате в клуба и след това да се обърнете към трансферния пазар. Когато имате играчи като Ламин Ямал, Пау Кубарси, Гави, Алехандро Балде и Марк Касадо, който вече също е важен за нас, не е нужно да сте на пазара. Не е нужно да купувате играчи.

Хората ми казват: „Поради финансовата ситуация Барселона използва млади играчи“. Това не е вярно. Използваме млади футболисти, защото са достатъчно добри. Ако не са добри, е невъзможно да играят за Барселона. Имахме късмет по отношение на качеството на това поколение, защото не ни се наложи да купуваме футболисти на няколко позиции. Ла Масия ни помогна.

Основната ни идея не е да продаваме играчи. Барселона не е клуб, който обича да прави това. Но разбира се, трябва да се подобрим в това отношение, защото понякога трябва и да продаваш. За да продаваш млади футболисти, ти е нужен контрол. Трябва да обръщаш внимание кога изтичат договорите им. Трябва да направиш план за бъдещето им”, заяви Деко в интервю пред “Таймс”.

Спортният директор на каталунците коментира и темата с Маркъс Рашфорд, като заяви, че в клуба са много доволни от англичанина и имат намерение да го задържат.

"Маркъс е щастлив при нас. Той е фантастичен футболист. Търсехме играч като него на пазара. Играч, който може да играе на трите позиции в нападение. Успяхме да го вземем под наем заради желанието му да играе за Барселона. Той чакаше дълго. Беше наясно, че имаме доста работа по отношение на финансовите правила, но беше търпелив и изчака. Ние също сме щастливи, че го имаме".