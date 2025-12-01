Популярни
КАРЛОС НАСАР И НЕГОВИЯТ ЕКИП С ПОРЕДНО ПРИЗНАНИЕ ЗА ЗНАЧИМИТЕ УСПЕХИ
  3. Шчесни има договорка с Ханзи Флик за пушенето

  • 1 дек 2025 | 14:12
  • 515
  • 0
По правило професионалните футболисти вървят ръка за ръка със здравословни навици, но тъй като няма правило без изключение, от време на време се появяват случаи като този на Войчех Шчесни.

Вратарят на Барселона е пушач от години и в интервю за полското издание на списание GQ разкри, че е сключил пакт с треньора Ханзи Флик, за да избегне лишаването от тютюн. "Аз и треньорът седяхме в сауната и аз го попитах какво мисли. Той ми каза, че важното е какво правя на терена. "Докато си супер професионалист, можеш да пушиш дори по време на парада за титлата“, това ми каза той“, разкри 35-годишният играч.

Не всички треньори обаче са толкова толерантни като наставника на Барса и в същото интервю Шчесни си спомни епизод с Арсен Венгер в Арсенал, където вратарят завърши своето обучение и игра няколко сезона, преди да премине в Ювентус. След загуба (0:2) от Саутхамптън през януари 2015 г., полският национал запали цигара... което му излезе скъпо.

Арсенал беше забранено да се пуши в съблекалнята. Треньорът знаеше, че пуша. Винаги пушех след мачове. Или по-скоро мисля, че знаеше, но се преструваше, че нищо не се случва. В онзи ден бях много зле и когато запалих цигарата, Арсен Венгер ме видя. И ме изгони. Днес това нямаше да се случи, защото щях да имам връзка с треньора, която щеше да ми позволи да му кажа: "Съжалявам, но чувствам нужда да пуша в съблекалнята. Съжалявам, знам, че не ти харесва, но ще пуша извън терена, за да не давам лош пример“, продължи Шчесни.

След този епизод вратарят изигра само още пет мача с екипа на „артилеристите“, като в крайна сметка премина в Италия в края на сезона.

