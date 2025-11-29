Популярни
  Sportal.bg
  Барселона
  Барселона 1:1 Алавес, Ямал изравни набързо

Барселона 1:1 Алавес, Ямал изравни набързо

  • 29 ное 2025 | 17:15
  • 3513
  • 8

Барселона и Алавес играят при 1:1 в мач от 14-тия кръг на Ла Лига. Гостите поведоха още преди изтичането на първата минута чрез Пабло Ибанес, но в 8-ата Ламин Ямал изравни.

Срещата съвпада с 126-ия рожден ден на Барса, заради което в града и специално на стадиона е празник.

Рафиня най-накрая започва като титуляр след дълго отсъствие от стартовите 11. На пейката, след лечение на травма, сяда Педри. Там са още Жул Кунде и Маркъс Рашфорд, а шанс от първата минута получават Марк Касадо и Марк Бернал. Френки де Йонг е извън групата заради семейни проблеми. Общо осем са юношите на Барса сред титулярите. Баските от Алавес започнаха кръга на 14-то място след две поредни загуби.

Празнуващите домакини допуснаха атака още в първите секунди, завършила с корнер. След неговото изпълнение футболистите на Алавес дори отбелязаха гол чрез Ибанес за 1:0.

Домакините веднага се втурнаха да изравняват и в 7-ата Ерик Гарсия пропусна да изравни на далечната греда.

Секунди по-късно обаче Ямал беше точен за 1:1 от сходна позиция, но засичайки с крак.

