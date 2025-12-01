Тер Стеген поднови тренировки, ще се готви за трансфер

Бившият титулярен страж и капитан на Барселона Марк-Андре тер Стеген поднови тренировки с основната група. Германецът е в заключителния етап на възстановяване от контузията в долната част на гърба, заради която се подложи на операция на 29 юли. Първоначалната прогноза бе, че ще отсъства три месеца, но срокът на възстановяването му се удължи вече с месец отгоре.

Тер Стеген едва ли ще играе повече за Барселона, освен ако някой измежду Жоан Гарсия и Войчех Шчесни не получи контузия. 33-годишният германец получава една от най-високите заплати на “Камп Ноу” и заради това каталунците предпочитат да се разделят с него през януари. Самият играч пък иска да премине в отбор, в който да играе редовно, за да бъде готов за Световното първенство през следващото лято.

Според Фабрицио Романо няколко клуба имат сериозен интерес да привлекат Тер Стеген през зимния трансферен прозорец. Трансферният специалист не посочва откъде са те, но имаше слухове, че отбори от Англия и Турция ще се опитат да го привлекат в редиците си.

