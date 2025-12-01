Ямал: Меси е най-добрият, но искам да съм себе си, казвали са ми, че заради мен хората отново гледат футбол

В едно откровено 60-минутно интервю за CBS, звездата на Барселона Ламин Ямал говори за редица теми като сравненията с Лионел Меси, напрежението от професионалния спорт на 18 години и решението си да избере националния отбор на Испания пред Мароко.

Името на Ламин Ямал многократно е свързвано с това на гениалния аржентинец, но големият талант на каталунците подчерта желанието си да създаде свое собствено уникално наследство.

Lamine Yamal: "I think I respect Messi in the end for what he was and for what he is for football. And if we ever meet on a football pitch someday, there will be mutual respect.



"He's the best player in football history and we both know that I don't want to be Messi, and Messi… pic.twitter.com/wjtrVaxT2g — All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) December 1, 2025

„Той е най-добрият в историята. И двамата знаем, че аз не искам да бъда Меси, а Меси знае, че аз не искам да бъда той. Искам да следвам собствения си път и това е всичко“, заяви той категорично. И добави: "„Като дете изучавах подаванията на Лео Меси. Други играчи правеха добри пасове, но подаванията на Меси бяха почти голове. Винаги съм смятал, че подаването е по-интересно от дрибъла. Пасовете са някак си по-умни".

Ямал говори и за дълбоката си любов към футбола, описвайки го като „първата си любов“ и спорт, който изравнява всички. „Независимо дали идваш от богато или бедно семейство, на терена си равен. Можеш да създадеш много емоции, които зависят само от наличието на топка“, отбеляза той.

❗️Lamine Yamal: "Football is everything to me. It's the first love of my life and it will remain so. It's one of the sports where everyone is on an equal footing."



"You could come from a rich or poor family, but inside the field you are equal."



"My friends and family, we are… pic.twitter.com/h4YrRlnd54 — Barça Universal (@BarcaUniversal) December 1, 2025

Той добави, че целта му не е да чупи рекорди, а да се наслаждава на играта и да бъде вдъхновение за младите. „Аз съм спортист, който иска да се забавлява и се надявам децата да искат да бъдат като мен“, каза той.

Що се отнася до напрежението, което изпитва, 18-годишният суперталант беше категоричен: „Никога не съм чувствал никакво напрежение и не мисля, че някога ще го почувствам. Родителите ми са изпитвали истинско напрежение като млади родители, отглеждащи дете. Чувствам, че не мога да изпитвам напрежение, когато играя футбол. Просто се опитвам да му се наслаждавам".

❗️Lamine Yamal: "People have told me that they've started watching football again because of me. My mother watches all matches now."



"People had stopped wearing football jerseys to school, now that trend is back."



"Even tourists, here in Barcelona, they get the Barça jersey… pic.twitter.com/XR9MlJCk8p — Barça Universal (@BarcaUniversal) December 1, 2025

Ямал обаче осъзнава, че носи и немалка отговорност заради известността си: "Някои хора ми казаха, че са започнали да гледат футбол отново заради мен. Майка ми сега гледа всички мачове. Хората бяха спрели да носят футболни екипи на училище, сега тази тенденция се завръща. Дори туристите тук в Барселона си купуват екипа на Барса с номер 10 отзад. Това ме накара да осъзная някои неща".

Относно избора си да играе за Испания, въпреки че имаше възможност да представлява Мароко, той обясни: „Дълбоко в себе си мислех да играя с Мароко, особено след техния път до полуфиналите на Световното първенство. Но в момента на истината никога не съм се съмнявал. С цялата любов и уважение, които изпитвам към Мароко, винаги съм искал да играя на Европейско първенство и в Европа. Вярвам, че европейският футбол се гледа повече и е по-близо до международното високо ниво.

❗️Lamine Yamal: "I was thinking about playing with Morocco, but I always wanted to play the Euros. I also had more chances of winning the World Cup with Spain."



"I will always carry love for Morocco. It's my country too, but in the end I grew up in Spain and I also feel it's my… pic.twitter.com/geDGVHqz4A — Barça Universal (@BarcaUniversal) December 1, 2025

Пристигам на Световното първенство в най-добрия си момент. Мисля, че отдавна Испания не е била сериозен претендент. Виждам, че страната е много развълнувана и очаквам с нетърпение".

"Любим гол? Имам няколко, но ако трябва да избера такъв предвид красота и важност на попадението, бих казал голът срещу Франция на Европейското".

❗️Lamine Yamal: "I have 3/4 favorite goals in terms of importance, but if I had to choose one: I think in terms of importance and beauty, the goal against France in the Euros." pic.twitter.com/ZAQgewToid — Barça Universal (@BarcaUniversal) December 1, 2025

Накрая Ямал се спря на това как огромната му публичност влияе на ежедневието му, което се различава значително от това на типичен 18-годишен. „Едно 18-годишно дете излиза от училище и си отива вкъщи. Аз отивам на тренировка и четирима папараци са пред къщата ми. Включвам телевизора и съм по телевизията. Искам да изляза за питие и не мога, защото хората ще ме спират“, заключи той, описвайки новата си реалност.