Официално: Карлос Насар подписа договор и ще вдига за България!

"Желая на всички българи здраве, щастие и радостно посрещане на Рождество Христово и Нова година. Искам да започна със съобщение към Любо Пенев - да знае, че го обичаме и заставаме зад него в битката с коварното заболяване. Същото важи и за Борислав Михайлов", започна Карлос Насар.

"Категорията ми е доста удобна, чувствам се комфортно в килограмите, а ние с моя екип работим само за това. Мога да жъна още успехи в новата категория до 95 кг. Имам доста промени в храненето и това ми помага да държа по-ниски килограми. На Световното бях най-лекият в моята категория. Няма да има проблем, може би конкуренцията ще е по-силна, но не е нещо, с което не можем да се справим. През април има Европейско първенство, най-вероятно в Грузия", обясни Насар.

"Има новина, но не благодарение на президента на федерацията. Договорът не беше проблем, а обезпечаването на подготовката ми. На 15 декември ще има общо събрание и ще има кандидати за нов президент. Аз подкрепям Асен Златев. Взел съм договора със себе си. Доста държави чакат моето решение дали ще вдигам за България.

Първото ми предложение от чужда страна беше преди 4 години. Бившият ми треньор тогава ми обясни защо не трябва да взимам това решение лесно. Павел сега се грижи за клуба и вади шампиони - това е клуб "Старт" в Червен бряг. Тази година имат 65 медала от републикански, както медали от световни първенства.

Президентът на този клуб Николай се погрижи да не се усетят проблемите във федерацията. Те с техните действия ми показаха колко трябва да е важна България.

Разписвам договора не заради Стефан Ботев, а заради хората, които са ме подкрепяли, тяхната идеология и България.

Договорът не беше толкова важен за подготовката, а за спокойствието на всички хора в България. В този момент оставам в България и благодаря за подкрепата - благодаря на Павел и баща му, Бог да го прости. Благодаря на целия ми екип, благодаря и на Асен Златев, който се надявам да стане президент. Благодаря и на спонсорите ми. Вярвам, че Асен Златев може да се справи с отговорността и аз съм плътно зад него.

С Атанас Литков се разделихме, защото той си има други цели. В добри отношения сме, той ми е помагал доста за успехите заедно. Ние сме заедно от Световната купа в Тайланд и имаме много победи заедно. Винаги ще остана с уважение към него и се надявам и хората да го запомнят като светла фигура в кариерата ми. Изненадващо се разделихме, но в живота се случват такива неща. Аз водя интензивен начин на живот.

През цялата година не бях подписвал договори, но премиите ми са били превеждани винаги. Наскоро получих премията за световната титла, даже и допълнителна от ММС за високи спортни постижения. 115 000 лева получих за двете световни титли и четвъртото място в изхвърлянето. В изхвърлянето понякога се случват и грешки, не ми се беше случвало скоро да изпускам щангата по този начин. Дано да коригирам грешките в това отношение, но това си е част от играта.

От федерацията зависи дали аз имам вратичка за преговори с други държави. Всички знаят за проблемите на нашата федерация, в средите се знаят тези неща. Аз показвам, че нямам желание, но всичко зависи от федерацията. Аз имам жесток потенциал за още успехи, които досега не са постигани. Ако федерацията не ми подсигурява възможност да се подготвям както искам, аз няма как да жъна успехи. Условията са най-важни.

Обидно ми е, че не се полагат грижи за федерацията. С години сме трупали знания, нашите шампиони през годините се опитват да предадат знанията си, но не им се помага. Аз виждам всичките проблеми, с които се сблъскват треньори и състезатели. Със сигурност Стефан Ботев не може да коментира откъде какви пари получавам, още повече, че той нищо не ми е дал. Аз не съм лошо настроен, ако има правилна работа, ще му стисна ръката. Аз не съм враждебен, просто му съдя по действията и казвам, когато нещо не се прави правилно. Федерацията е на ръба, можем да загубим вдигането на тежести като спорт, а историята на този спорт е славна. При правилна работа, можем отново да имаме много успехи.

Ще присъствам на общото събрание на федерацията. Имам амбиции само за олимпийска титла в Лос Анджелис, преди това за европейска титла. Перфектно се чувствам, полагат се грижи за моята подготовка. От спортна гледна точка всичко върви по план. Ще започна тренировъчен лагер за европейското в Грузия.

Аз съм овладял новата техника на изхвърляне, но има време да станат опитите перфектни.

Стефан Ботев какви пари е донсъл на федерацията? Не знам как би фалирала без него. Ще се погрижим да не фалира. Много вероятно е да не фалира без него. Асен Златев също е уважаван човек и има значение с каква цел правиш нещо. Неговата кауза е да носи още много шампиони на България. Не смятам, че трябва да се случва такова нещо като с г-н Пеевски и неговото присъствие във федерацията, аз не мисля, че трябва да има никаква политическа намеса.

Аз мога да помогна със спонсори за нашата федерация. Доскоро изобщо нямаше федерация даже. А като успехи, те са доста високи, а може да са и още по-високи. Просто има грешка във федерацията, тя очевидно не работи както трябва. Когато федерацията заработи, те проблемите не са толкова трудни за изчистване. ММС е възпрепятствано да помага, защото не са сигурни как ще бъдат разпределни средствата. Трябва да имаш очи да отидеш при министъра и да му поискаш финансова помощ.



Аз съм гласът на всички щангисти. Нашите щангисти постоянно правят компромиси с надеждата нещата да се оправят. Аз съм тренирал с щангистите ни от деца, те имат семейства, а правят компромис само защото обичат щангите. В нашия спорт се крие доста труд и болка. Хаби се здраве, нерви и средства, а ако не тренираш правилно, се осакатяваш от спорта. Аз имам скъсан ахилес и тогава федерацията не ми вдигаше телефона. А контузиите се случват при неправилни тренировки, за които момчетата не са виновни, понеже нямат добри условия.

В Самоков се надявам скоро да се направи спортна зала по вдигане на тежести в най-модерната спортна база в България. Имаме надежда, но е рано да се каже. Има условия и в Девин, там също ходим на подготовка. Справяме се с намирането на зали, но искаме да правим големи неща, искаме да посрещаме чуждестранни гости от другите федерации, а сега няма къде да посрещнем всички желаещи да тренират с мен.

Насар и екипът му ще получат и награда от пресклуба за страхотните постижения през месец октомври - световната титла в категория до 94 кг.

