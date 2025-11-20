Популярни
  Карлос Насар се разделя с Атанас Литков

Карлос Насар се разделя с Атанас Литков

  • 20 ное 2025 | 16:14
  • 940
  • 0

Карлос Насар вече няма да работи постоянно с масажиста Атанас Литков. Това разкри олимпийският шампион в студиото на Sportal.bg. Двамата се разделят, тъй като терапевтът има свои проекти, които преследва. Все пак Насар не изключи възможността да използва услугите му в отделни моменти, но не като част от екипа му.

“По отношение на екипа оставам с Милко Георгиев, Кирил Танев и Павел Христов. Атанас Литков иска да се развива в неговата си сфера и се разделяме. Но много моменти изживяхме с него. Ще продължаваме да работим заедно понякога, но той сега има други цели”, каза Насар.

Шампионът също така сподели, че е много доволен от работата си с агента си Николай Жейнов. Мениджърът му помага с ангажиемнтите извън подиума.

“Ники Жейнов ми помага с доста неща. Имам ангажименти към спонсори, към екипа ми, много пътувания. Трябва да върша други дейности, имам отговорности към обществото и хората, а не само тренировки. Преди него аз сам се справях с нещата, но ми идват в повече. Нормално е. Нито можех да ги правя най-добре, нито е редно да се ангажирам. Радвам се, че животът ни срещна”, заяви още Карлос.

