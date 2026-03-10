Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Четвърти съдебен състав потвърди избора на Весела Лечева за председател на БОК

Четвърти съдебен състав потвърди избора на Весела Лечева за председател на БОК

  • 10 март 2026 | 12:27
  • 1972
  • 0

Четвърти съдебен състав потвърди избора на Весела Лечева и Изпълнителното бюро на БОК. Със свое решение от 9 март 2026 г., подписано от съдия Валерия Диева, Софийският градски съд постанови решение по търговско дело №598/2025 г., с което отхвърли предявените от Живко Вангелов искове срещу Сдружение „Български олимпийски комитет“ (БОК) за отмяна на решенията на Общото събрание на БОК, проведено на 19 март 2025 г. Оспорени бяха решенията за избор на Весела Лечева за председател на БОК, както и тези за избор на ново Изпълнително бюро и Контролен съвет.

Ищецът твърдеше, че събранието е било свикано и проведено в нарушение на закона и устава – поради неизпращане на покани до всички членове по пощата или имейл, неспазване на 20-дневния срок за номиниране на кандидат за председател, участие на представители без надлежна представителна власт, допускане на нередности при легитимацията на делегати, както и неправилно провеждане на тайното гласуване чрез гласуване „анблок“ за състава на колективните органи.

Трето решение на съда потвърди избора на Весела Лечева за председател на БОК
Трето решение на съда потвърди избора на Весела Лечева за председател на БОК

Мотивите на исковата молба на Живко Вангелов повтарят тези от останалите жалби срещу Общото събрание на БОК.

В мотивите си съдът подчертава, че номинираната Весела Лечева е лице с широка популярност в спортните и олимпийските среди, в това число тя е член на БОК, поради което участниците в общото събрание са отлично запознати с нейния професионален профил и не са били затруднени в своя избор. Поканата за Общото събрание е била надлежно публикувана в ТРРЮЛНЦ и поставена на мястото за обявления, тъй като 83 от общо 86 членове са присъствали, включително и ищецът, а кворумът и необходимите мнозинства са били налице. По отношение на представителната власт на делегатите съдът прие, че за тях са представени надлежни пълномощни или решения на управителни органи, а твърдените пропуски не са довели до изкривяване на изборния резултат. Съдът приема, че няма въведено изискване легитимацията на гласоподавателите да се извършва единствено чрез делегатски карти, а още по-малко по делото има твърдения или данни за осъществено гласуване с такава от лице, което няма качеството на надлежен представител на разполагащ с право да гласува член на Сдружението.

Гласуването за членовете на Изпълнителното бюро и Контролния съвет е проведено с тайно гласуване, като уставът не съдържа изискване членовете да се гласуват поотделно, поради което гласуването „анблок“ не представлява нарушение. Отбелязва се и това, че преди гласуването на решенията по т. 10 и 11 няма стенографирани възражения от членове на ОС, които да настояват гласуването да бъде разделно за всеки един предложен кандидат. Липсват кандидатури, направени от който и да е от другите членове, в т.ч. и ищецът.

В обобщение Софийският градски съд достига до извода, че в процеса не се доказва да са налице твърдените в исковата молба пороци, които да водят до незаконосъобразност на решенията, приети на Общото събрание на „БЪЛГАРСКИ ОЛИМПИЙСКИ КОМИТЕТ“ Сдружение, проведено на 19.03.2025 г., поради което предявените искове по чл. 25, ал. 6 вр. ал. 4 ЗЮЛНЦ за тяхната отмяна са неоснователни и като такива следва да бъдат отхвърлени.

Исковете на Живко Атанасов Вангелов са отхвърлени като неоснователни.

Това е четвърто решение на Софийски градски съд, което отхвърля като неоснователни исковете на федерации и индивидуални членове срещу Общото събрание на БОК. Преди това други три съдебни състава отхвърлиха жалбите съответно на – Българска конфедерация по кикбокс и муай тай, на Българска федерация по вдигане на тежести и на Българска федерация по бадминтон.

Следвай ни:

Още от Други спортове

Световната антидопинговата агенция отложи свое събитие заради военните действия в Близкия Изток

Световната антидопинговата агенция отложи свое събитие заради военните действия в Близкия Изток

  • 10 март 2026 | 10:11
  • 196
  • 0
Сестри Стоеви срещу представителки на Малайзия за начало в Базел

Сестри Стоеви срещу представителки на Малайзия за начало в Базел

  • 10 март 2026 | 01:27
  • 726
  • 0
Две титли за България от Европейската купа по спортни танци във Велинград

Две титли за България от Европейската купа по спортни танци във Велинград

  • 9 март 2026 | 10:48
  • 1584
  • 0
Бяла и Етър 64 започнаха с победи женското първенство по хандбал

Бяла и Етър 64 започнаха с победи женското първенство по хандбал

  • 8 март 2026 | 16:35
  • 1925
  • 0
Тръмп предупреди: Колежанският спорт в САЩ е пред колапс заради плащанията към играчите

Тръмп предупреди: Колежанският спорт в САЩ е пред колапс заради плащанията към играчите

  • 8 март 2026 | 16:03
  • 1869
  • 0
Джон Рам прекрати дългата си суша с триумф в Хонконг

Джон Рам прекрати дългата си суша с триумф в Хонконг

  • 8 март 2026 | 15:34
  • 1063
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Локо (Пловдив) с гневна декларация след мача с Левски

Локо (Пловдив) с гневна декларация след мача с Левски

  • 10 март 2026 | 12:55
  • 6812
  • 19
Имаше ли дузпа за "сините": мнението на съдията от Левски - ЦСКА 7:1

Имаше ли дузпа за "сините": мнението на съдията от Левски - ЦСКА 7:1

  • 10 март 2026 | 13:13
  • 3263
  • 10
Падна още една треньорска глава в efbet Лига

Падна още една треньорска глава в efbet Лига

  • 10 март 2026 | 11:26
  • 17943
  • 15
Започнаха да "преместват" втория терен на Панчарево

Започнаха да "преместват" втория терен на Панчарево

  • 10 март 2026 | 11:11
  • 7372
  • 17
Адалберт Зафиров: ЦСКА трябва да има изграден стил и другите да се съобразяват с него

Адалберт Зафиров: ЦСКА трябва да има изграден стил и другите да се съобразяват с него

  • 10 март 2026 | 10:13
  • 3813
  • 38
Гавалюгов блести с 23 точки, победна тройка и "Лека нощ" за Санта Клара

Гавалюгов блести с 23 точки, победна тройка и "Лека нощ" за Санта Клара

  • 10 март 2026 | 10:49
  • 3509
  • 1