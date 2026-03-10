Четвърти съдебен състав потвърди избора на Весела Лечева за председател на БОК

Четвърти съдебен състав потвърди избора на Весела Лечева и Изпълнителното бюро на БОК. Със свое решение от 9 март 2026 г., подписано от съдия Валерия Диева, Софийският градски съд постанови решение по търговско дело №598/2025 г., с което отхвърли предявените от Живко Вангелов искове срещу Сдружение „Български олимпийски комитет“ (БОК) за отмяна на решенията на Общото събрание на БОК, проведено на 19 март 2025 г. Оспорени бяха решенията за избор на Весела Лечева за председател на БОК, както и тези за избор на ново Изпълнително бюро и Контролен съвет.

Ищецът твърдеше, че събранието е било свикано и проведено в нарушение на закона и устава – поради неизпращане на покани до всички членове по пощата или имейл, неспазване на 20-дневния срок за номиниране на кандидат за председател, участие на представители без надлежна представителна власт, допускане на нередности при легитимацията на делегати, както и неправилно провеждане на тайното гласуване чрез гласуване „анблок“ за състава на колективните органи.

Мотивите на исковата молба на Живко Вангелов повтарят тези от останалите жалби срещу Общото събрание на БОК.

В мотивите си съдът подчертава, че номинираната Весела Лечева е лице с широка популярност в спортните и олимпийските среди, в това число тя е член на БОК, поради което участниците в общото събрание са отлично запознати с нейния професионален профил и не са били затруднени в своя избор. Поканата за Общото събрание е била надлежно публикувана в ТРРЮЛНЦ и поставена на мястото за обявления, тъй като 83 от общо 86 членове са присъствали, включително и ищецът, а кворумът и необходимите мнозинства са били налице. По отношение на представителната власт на делегатите съдът прие, че за тях са представени надлежни пълномощни или решения на управителни органи, а твърдените пропуски не са довели до изкривяване на изборния резултат. Съдът приема, че няма въведено изискване легитимацията на гласоподавателите да се извършва единствено чрез делегатски карти, а още по-малко по делото има твърдения или данни за осъществено гласуване с такава от лице, което няма качеството на надлежен представител на разполагащ с право да гласува член на Сдружението.

Гласуването за членовете на Изпълнителното бюро и Контролния съвет е проведено с тайно гласуване, като уставът не съдържа изискване членовете да се гласуват поотделно, поради което гласуването „анблок“ не представлява нарушение. Отбелязва се и това, че преди гласуването на решенията по т. 10 и 11 няма стенографирани възражения от членове на ОС, които да настояват гласуването да бъде разделно за всеки един предложен кандидат. Липсват кандидатури, направени от който и да е от другите членове, в т.ч. и ищецът.

В обобщение Софийският градски съд достига до извода, че в процеса не се доказва да са налице твърдените в исковата молба пороци, които да водят до незаконосъобразност на решенията, приети на Общото събрание на „БЪЛГАРСКИ ОЛИМПИЙСКИ КОМИТЕТ“ Сдружение, проведено на 19.03.2025 г., поради което предявените искове по чл. 25, ал. 6 вр. ал. 4 ЗЮЛНЦ за тяхната отмяна са неоснователни и като такива следва да бъдат отхвърлени.

Исковете на Живко Атанасов Вангелов са отхвърлени като неоснователни.

Това е четвърто решение на Софийски градски съд, което отхвърля като неоснователни исковете на федерации и индивидуални членове срещу Общото събрание на БОК. Преди това други три съдебни състава отхвърлиха жалбите съответно на – Българска конфедерация по кикбокс и муай тай, на Българска федерация по вдигане на тежести и на Българска федерация по бадминтон.