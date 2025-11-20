Популярни
Насар: ЦСКА започва да изглежда както трябва! Защо да не си взема бокс на новия стадион

  • 20 ное 2025 | 15:31
  • 6159
  • 13
Олимпийският шампион по вдигане на тежести от Париж 2024 Карлос Насар, който е и трикратен световен и трикратен европейски шампион, говори за любимия си ЦСКА. Прочутият тежкоатлет участва в "Гостът на Sportal.bg". Карлос заяви, че най-вероятно ще си вземе скайбокс на новия стадион на "армейците", чийто строеж напредва всеки ден. Известният привърженик на "червените" изрази надежда, че Христо Янев ще води тима от Борисовата градина дългосрочно.

"Не бях на последното дерби ЦСКА - Левски. Имам доста пътувания и ми е трудно да се справям с всичко. Радвам се на успехите на ЦСКА. Отборът духом е малко по-добре, радостта повлия много добре. За нас си е важна победа след всичките загуби. Да победим Левски показва, че при смяната на треньори и целия този хейт, все пак има работа и напредък. Дано да продължават победите, аз го вярвам. Дано треньорът остане по-дългосрочно.

Харесва ми духа на терена, показа се, че и двата отбора искат много победата. Виждам хъса в момчетата и ми харесва, нищо че не съм футболист и не разбирам много от футбол. Като по-малък бях в сектор "Г", сега съм горе във VIP-a. Защо пък да не си взема бокс на новия стадион, нека само стане и го открият. Аз съм много радостен, че ще имаме нов стадион. ЦСКА започва да изглежда по начина, по който трябва. Аз подкрепям дори и при загубите, вдигането на състава е дълъг процес. Виждаме, че се правят стъпки за вървене нагоре", каза Карлос Насар в студиото на Sportal.bg.

